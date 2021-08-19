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以色列研究：60歲以上打第3劑輝瑞疫苗保護力86%

▲以色列非營利性健康維護組織（HMO）馬卡比（Maccabi）援引一項大規模研究的初步結果表示，60歲以上民眾施打第3劑輝瑞/BioNTech疫苗，預防染疫的效力達86%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列非營利性健康維護組織（HMO）馬卡比（Maccabi）援引一項大規模研究的初步結果表示，60歲以上民眾施打第3劑輝瑞/BioNTech疫苗，預防染疫的效力達86%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-19 07:00:38

（中央社特拉維夫18日綜合外電報導）以色列非營利性健康維護組織（HMO）馬卡比（Maccabi）今天援引一項大規模研究的初步結果表示，60歲以上民眾施打第3劑輝瑞/BioNTech疫苗，預防染疫的效力達86%。

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馬卡比為以色列930萬人口中的約25%提供醫療保健服務，這項研究分析至少一週前接種第3劑疫苗的14萬9144名60歲以上民眾所獲防護結果，與1月到2月之間接種兩劑疫苗的67萬5360人做比較。

馬卡比在聲明中表示，注射第3劑的民眾中約37人檢測結果呈陽性，僅注射兩劑的民眾中則有1064人確診，這兩個比較組的人口結構類似。

馬卡比沒有提供關於37起確診病例染疫嚴重性，或他們是否有任何潛在疾病的資訊。馬卡比沒有立即回應記者的置評要求。

輝瑞（Pfizer）曾表示，其疫苗效力會隨時間而減弱，追加第3劑疫苗後體內產生的中和抗體顯著增加，可以對抗原先的新型冠狀病毒SARS-CoV-2，還有Beta和Delta變異株。

為了減緩高傳染力的Delta變異株傳播，以色列上個月開始施打第3劑輝瑞疫苗。包括50歲以上民眾和醫療服務人員等其他族群，共計約110萬人符合資格，都已接種第3劑疫苗。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1100818

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