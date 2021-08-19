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馳騁南國遺世獨立海角天涯裡 短短9公里沿途多樣風景很值得停留
台26線旭海至港仔段雖然只有短短9公里，但自旭海漁港出發，一路上順著蜿蜒的公路，依山傍海而行，右側是層層疊伏的蓊鬱山丘、左側是一望無際的碧海藍天，加上沿途人煙稀少、車流稀落，車身其間，宛若來到遺世獨立的天涯海角，在大自然的沐浴下，生活煩心大小事，盡皆拋諸腦後，只為沈浸在那浮生半日之優閒。
旭海是位居台灣東南邊陲的一個小漁村，也是此次公路旅行的起點，由於高山屏障，外加地處偏隅，環境格外清幽，抵達後可以先下車舒展筋骨，並感受小漁村的空靈美感，村內還有相框與彩虹環兩座裝置藝術，惟受疫情管制影響，被纏上黃色封鎖帶，無法靠近⋯⋯。休憩過後，揮別旭海漁村，展開台26線旭海至港仔段之旅。
車行台26線，遼闊無際的太平洋就在眼前，海天一色的美景，令人不自覺搖下車窗，讓帶有鹹味的海風灌進車廂，第一個停靠點是豎有牡丹灣告示牌的小型停車場，牡丹灣是這條海岸線的名稱，這裡有遍佈鵝卵石與群狀珊瑚礁的海岸，也有海蝕平台等天然景觀，比較特殊的是凸出於公路的牡丹灣鼻，猶如鼻尖挺直入海，地形險阻，透過空拍鏡頭，可看清海岸輪廓；進入港仔村前的港仔鐵馬休息站，是以空拍視角看這條公路的主要取景點，空拍機升空後，牡丹灣的誘人曲線盡入眼簾。
這篇文章 屏東景點｜馳騁在南台灣最美秘境公路上 遺世獨立的蔚藍大海一抹最近的煩悶 最早出現於 行遍天下旅遊網