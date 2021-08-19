NBA／坦言沒完成3連霸很可惜　KD：但在籃網也有機會拿冠

「漢普頓五虎」拆夥已經過了2年，當年的恩怨當事人也早已一笑置之。近期在節目上當被昔日隊友Draymond Green問及是否懷念當年在勇士的時光時，Kevin Durant承認那是一段美好經歷，但現在是時候向前看了。

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無論喜不喜歡2015-2019年的勇士，幾乎所有球迷都會承認那是籃球史上一段特殊且難以在複製的時期，由KD、Green、Andre Iguodala、Stephen Curry、Klay Thompson所組成的陣容，在聯盟幾乎橫掃了一切。

不過再怎麼強大的隊伍，他們也敵不過傷病，在2019年Durant在季後賽傷到了阿基里斯腱，Thompson也膝蓋韌帶受傷，最終勇士以2:4輸給了多倫多暴龍，王朝就此謝幕。

談到當年未能完成3連霸的偉業，Durant坦言有一些失望，「我們做了能做的一切，我當然希望我們能完成3連霸，我們就差那麼一點，我們敗給了傷病。」

同時Green表示若Durant沒走，他們本來可以再拿5個冠軍的，Durant承認在勇士的時光很特別，但終究已是過去式了，也說「只要籃網能保持健康，我們也很有機會拿下多個冠軍。」