午後對流發展旺盛　留意強降雨

中央氣象局表示，今（19）日由於鋒面仍在臺灣北部海面，天氣稍不穩定，降雨仍集中在午後雷陣雨，尤其在山區及近山區平地有局部大雨發生的可能，若對流發展較晚降雨會持續到晚上﹔馬祖、金門較接近鋒面，降雨機率較高，尤其馬祖有短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-19 08:04:26
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天2時「熱帶擾動」(「中央氣象局」定為一般低壓，日本定為「熱帶低壓」，美國則稱為「熱帶低壓之殘餘」)在關島西方海面，向西北進行﹔最新(18日20時)美國系集(GEFS)模式模擬(右圖)顯示，預測向西北轉北，將在琉球附近迴轉，發展為輕颱的機率降低，通過台灣鄰近海域的機率亦降低，但還不能完全排除，應繼續觀察。
吳德榮說，今、明（19、20日）兩天通過北部海面的鋒面，其結構迅速減弱；台灣附近水氣增多，午後強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，應注意，其他時間各地偶有局部短暫雨的機率，降雨並不明顯﹔今日中部以北雲量略增、高溫略降；其他各地仍以多雲時晴為主，氣溫變化不大。各地氣溫：北部23至33度，中部23至34度，南部23至35度，東部23至36度。
吳德榮預測，週六（21日）至下週三（25日），台灣仍在「太平洋高壓」邊緣，午後近山區有強對流發展，局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意﹔各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫再回升1、2度至35、36度，小心中暑。