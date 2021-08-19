NBA／不後悔加入73勝勇士　KD：就算重選100次也會這麼做

2016年夏天Kevin Durant決定加盟上一個賽季剛剛拿到73勝的金州勇士，這不僅改變了聯盟格局，也讓他本人飽受質疑。不過近期接受前隊友Draymond Green採訪時，這位超級得分手表示，他從不後悔做出這個決定。

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2015-16賽季，雷霆在西區決賽以3:1領先的情況下，最終遭到勇士翻盤，季後Durant決定離開前東家，並且加入對手。這讓外界不解，也讓他之後幾年都因此遭到批評。

不過如今Durant並不後悔當年的決定，他直言「我認為那是一個想都不用想的決定。即便是重新再做100萬次選擇，我還是會加盟勇士。」

「我加盟勇士那一年，很多人都很享受看到2016年總冠軍賽騎士擊敗勇士，我一開始沒有意識到有如此多的人希望這個結果。他們喜歡看到勇士在16年輸球。」Durant如此說道，「同樣的，很多人對於我們那支勇士是如此強大感到不滿。」

Durant認為自己加盟後讓勇士變成一支完美的球隊，而這就是他們被敵視的原因，「這很有趣，因為無論如何，酸民們無法抹消我們達成的成就，他們也知道自己愛看我們的比賽。」