台帛旅遊泡泡返航　旅客讚值回票價已預約下梯次

（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）台帛旅遊泡泡14 日重啟後首架航班旅客今晚返台，桃機公司規劃入境時採分流並安排專屬通道及採檢站落實防疫規範。旅客都覺得此行值回票價，更有民眾已預約下次第2劑行程。





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台灣今年4月與帛琉啟動旅遊泡泡，但後續因台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，旅遊泡泡暫時喊卡，直到疫情趨緩才在14日重啟，18日晚間7時50分有130名旅客搭機返台，讓值班的員工忍不住表示，「好久沒看到這麼多旅客出現在機場了」。





60歲旅客胡先生表示，他和太太一起搭機前往帛琉，2人下機沒多久就前往施打BNT/輝瑞（Pfizer）疫苗，除了第一天略有酸痛感，並未影響後續旅遊行程，他覺得參加帛琉團不但可接種疫苗還可以旅遊相當划算，家族中也有人參與第2團行程，他和太太已經預約好再次參加九月的旅遊行程，以完成第2劑疫苗接種。





一家4口出遊的柯小姐說，以往都會利用暑假與先生及2名小孩一起出國旅遊，但疫情爆發後就留在國內，正好利用這次台帛旅遊泡泡機會，帶著小朋友重溫出國感受轉換心情，同時也與先生及13歲大兒子進行BNT疫苗接種，家人覺得很值得，至於第2劑就選擇在國內施打。





一名不願透露姓名的先生指出，這次的帛琉行是2個家族同行，不但可以滿足出國旅遊心願，也順利完成疫苗接種，家人並沒有特別挑選疫苗品牌，至於第2劑疫苗，家人選擇在台灣接種，他表示，「我對國內有信心，相信可以排得到」。





桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，今晚回台的旅客共有130人，全都是團客沒有散客，旅客離開機場時，一定要有專人接送、自駕或是由旅行社安排交通工具，希望透過桃機公司的安排準備，提供旅客好的服務，也讓他們滿意出遊行程。





但昭璧說，已規劃台帛旅遊泡泡入境航班停靠二航廈D區機坪，航班抵達前後45分鐘，鄰近候機室將不安排其他航班旅客入境。旅客入境前後動線都實施清消、安排專屬查驗櫃檯、廁所及行李提領轉盤，旅客走進入境大廳後，由專人引導經專屬通道前往北側客運候車區「旅遊泡泡專用採檢站」進行深喉唾液檢驗。





桃園國際機場國境單位表示，根據中央流行疫情指揮中心規劃，旅客回台後5天內須實施加強自主健康管理，不可搭乘大眾運輸工具，這5天若能落實一人一室，就可在自家進行，不強制要求入住防疫旅館，返國第5天完成PCR採檢措施，採檢陰性後，再進行9天一般自主健康管理。（編輯：方沛清）1100818



