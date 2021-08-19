賴小民百名情婦、貪污判死餘震　中國華融去年慘虧4000億

中國華融資產管理公司（簡稱中國華融）昨日（18日）在港交所發布盈利警告，宣布公司2020年度預計將出現虧損1029.03億元人民幣（約台幣4422億元），中國華融將虧損原因歸咎於原董事長賴小民在任職期間激進經營、無序擴張，以及新冠肺炎疫情造成的市場衝擊。因這家中共央級金融企業先前因未發布2020年度業績而停牌，有媒體指出中國華融可能會面臨破產的情況。





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綜合媒體報導，賴小民因受賄、貪污、重婚案等罪被判決死刑，已經在今年1月執行槍決伏法。賴小民被稱為是「中國第一貪官」，中國官方媒體報導，賴小民號稱有100多套房、100多個關係人、100多個情婦，被控非法受賄17.88億餘元人民幣（約台幣76.84億元），因而遭到判刑，當時《法新社》報導還指出，中國法院判處的大多數死刑，都會緩刑2年，且通常會改判為無期徒刑，沒有緩刑的死刑判決很少見。





▲號稱是「中國第一貪官」的賴小民，因受賄、貪污、重婚案等罪被判決死刑，已於今年1月伏法。（圖／翻攝自《新華社》）

儘管賴小民已經伏法，但餘震猶在。中國華融將虧損原因推給賴小民，因開庭審理和宣判，中國華融對其任職期間激進經營、無序擴張造成的風險資產持續清理和處置，同時新冠病毒肺炎疫情造成的市場衝擊，導致部分客戶履約能力下降，當期部分資產質量加速劣變。





中國華融新聞發言人表示，全面審視、評估及減值測試風險資產，當期確認了信用減值損失和公允價值變動損失，對經營業績造成了非常重大的影響。





面對風險，中國華融擬引入戰略投資者，補充資本，提升風險抵補能力，確保持續經營基礎。《內幕消息潛在戰略投資》顯示，中國華融於8月18日分別與中國中信集團有限公司、中保投資有限責任公司、中國人壽資產管理有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、遠洋資本控股有限公司簽署了投資框架協議。上述公司將透過認購中國華融新發行股份的方式進行戰略投資。



