美科技股大跌、權值股集體臉綠 台股盤中下殺逾300點
美國科技股大跌，包括蘋果、臉書、Alphabet、亞馬遜、微軟跌0.6%到2.5%之間。美股四大指數齊跌，台股今（19）日開盤跌48.49點，加權股價指數以16777.78點開出，隨後在大型權值股領跌下，盤中下殺超過300點，跌幅1.8%以上，來到16492點，16500點大關失守。
記者許家禎／台北報導
2021-08-19 10:55:46｜2021-08-19 10:56:48
美股18日道瓊指數下跌382.59點，或1.08%，收34,960.69點；那斯達克指數下跌130.27點，或0.89%，收14,525.91點；標普500指數下跌47.81點，或1.07%，收4,400.27點；費城半導體指數下跌47.99 點，或1.47%，收3,208.83點。
當沖降稅延長未成利多，受到美股下跌影響，台股今（19）日開盤跌48.49點，加權股價指數以16777.78點開出。隨後大型權值股領跌，像是台積電盤中跌9元，跌1.7%，來到565元。聯電跌幅也有3%，來到56.3元。旺宏、聯發科、鴻海、南亞科與國巨，跌幅有2到8%。造成台股盤中下殺超過300點，跌幅1.8%以上，來到16492點，16500點大關一度失守。