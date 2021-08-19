炒飯油一定要多？主婦揭「更大關鍵」：粒粒分明一吃愛上

許多人喜歡自製炒飯來飽餐一頓，除了可以加入自己喜歡的各種配料，烹飪方法也較為簡單，不過，這道料理看似不易失敗，其實卻蘊含不少巧思。今（19）早就有網友發文請益大家「炒飯有什麼撇步能不失敗？」問題曝光，立刻引來一名主婦揭密「更大關鍵」，直說這樣做，炒飯會

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原PO在臉書社團「廚藝公社」貼出一張炒飯照並表示，網路方法自己大概都試過了，無論是用隔夜飯、冷飯抓散、冷飯加蛋、冷飯加香油、冷飯小火預熱、放冰箱包保鮮膜、油加多熱鍋、大火快炒等方法，他都嘗試過了，但最後還是黏鍋…這讓他不禁嘆道「真的是難…」他便想請教大家「有沒有什麼新手撇步？自己怎麼炒就是黏...」而他也透露，自己目前用的是不沾鍋。





▲一名主婦透露，自己以前都是用不沾鍋炒飯，真的不好吃，飯炒不開，永遠都是黏的！他表示，用鐵鍋炒飯才炒得出粒粒分明的炒飯。（示意圖／取自pixabay）

對此，網友紛紛熱論，「用長米，煮飯時水加少一點試試看」、「隔夜飯是冷的，白飯可事先在電鍋裡隔水加熱，之後再炒飯不會黏黏的」、「熱飯也可以，只要煮飯時水加少一點的飯就適合拿來當炒飯的飯」、「跟你的配料有關，配料水分太多」、「我不會小火去預熱飯欸，先炒蛋，然後爆香料，之後下抓過的飯，全程大火。如果不太會甩鍋、或是翻炒動作沒辦法做太快，可以中火」、「蛋炒熟後起鍋，再熱油炒飯炒鬆了再把蛋放進去，不要大火」、「蛋液倒入飯裡頭拌勻，鍋熱下飯，鋪平然後轉中火，慢慢炒等蛋液凝結後下調味料再開大火炒香也可以！基本上會黏應該是飯的水分太多，或者是料出水，對新手而言會比較有難度。」

另也釣出專業主婦回應，直指「重點是鍋子的問題，不要用不沾鍋炒飯！不沾鍋是炒不出粒粒分明的炒飯，用鐵鍋炒飯一定炒得出粒粒分明的炒飯，我之前也是用不沾鍋炒飯，真的不好吃，炒不開永遠是黏的飯！用鐵鍋炒，家人就愛上了，吃完說真的像外面賣的一樣，有鍋氣的炒飯！我都用豬油炒飯，現在只要我說吃炒飯！家人們都很愛。」該名主婦也透露，鐵鍋倒熱快、溫度高，就算拿還沒退冰完全的蝦仁、肉絲去炒飯，都不會讓你的飯潮濕，放青菜也不用太擔心出水的問題。（編輯：許苡晴）



