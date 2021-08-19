特企／獨家揭密！房產星叫室揭開「條通」神秘文化

台北市中山區的條通區一直是被認定是神密的夜生活專區，事實上隨社會的轉變，目前條通區除了傳統的日式酒店外，還有許多特色的餐廳及文藝店面，「房產星叫室」節目邀請「條通女王」席安娜，談論條通情慾文化，這也是全台首次媒體獨家深入揭露這個神密的城市次元世界。





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席安娜因為熱愛條通這個區域，面對商圈移轉沒落，她希望為這塊土地盡一份心力，於是2016年成立了「條通商圈發展協會」，希望保留特殊的日式酒店文化，引入藝術一起活絡街頭巷尾，她也成立「台北市娛樂公關經紀職業公會」，在疫情期間幫助同業們及條通工作者渡過難關，協助這些單親媽媽等工作人員，在疫情期間尋找出路。





節目一開始，席安娜也先介紹了條通的發展歷史，她說為何叫做條通，是由日文所演化而來，從目前的市民大道做為一條通至南京東路一帶，到十條道都是日式酒店及餐飲店等，當年因為日本經商出差來台的客人，及類似日本銀座、六本木的風格，此區吸引日本及台灣許多顧客前來，體驗日式夜生活。





但席安娜表示，資訊發達及手機運用的便利，日語溝通透過即時的手機翻譯，讓傳統主打日語溝通的日式酒店，不再是日本人限定前往的店，許多來台日本客會依網路指引，前往其他地點用餐喝酒，目前中山區條通日式酒店只剩15間左右，不過因消費採每位人頭費1200元及開瓶費，不需再多支付小姐坐檯費，仍吸引許多人前往。





不過受到疫情警戒影響，席安娜這段期間許多從事人員失業，有小孩要養的單親媽媽沒錢買奶粉，她也希望早日解封及北市府協助業者，渡過這個難關；節目最後，主持人陳高超也預告，下次將再邀請席安娜到節目，一起談論擁有條通數十家店面的包租公及包租婆，如何投資理財致富。



