當沖降稅沒激勵 台股收盤大跌450點、收16375點
行政院今（19）日11點半舉行記者會，拍板當沖降稅優惠延長三年，但今日台股不給面子，受到美國科技股下挫，以及美股走跌影響，台北股市節節敗退，盤中大跌超過400點，尾盤就是今日最低點，16400點大關失守。終場跌450點，跌幅2.6%，收在16375.40點，成交金額4312億元。權值龍頭股臉綠，包括台積電、鴻海、聯發科、南亞科、聯電皆跌1到5%之間。
記者許家禎／台北報導
2021-08-19 13:44:11
美國科技股昨（18）日大跌，包括蘋果、臉書、Alphabet、亞馬遜、微軟跌0.6%到2.5%之間，使美股重挫，其中道瓊跌1%、費城半導體也跌近1.5%。而台北股市昨日終止連10跌，終場拉抬收紅，外界認為主要是傳出當沖降稅將延長。
不過台股與美股連動性高，即便行政院上午11點半宣布當沖降稅優惠延長三年，但台股不給面子，指數節節下挫。其中，龍頭權值股領跌，台積電終場跌2.6%，收在559元。聯發科跌2.6%，來到888元。鴻海跌3%，收103元。南亞科、友達、群創、聯電跌3到4%。
另外，國巨為了要搶佔市占率、證實降價，股價大跌9%，來到450元，也讓被動元件一片綠油油，跌幅多3到8%。至於昨日漲停的貨櫃三雄，今日轉為弱勢，長榮、陽明與萬海各跌5.8%、7.3%與5.7%。盤面相對強勢的有美琪瑪、京晨科、和康生、中航、台航、台光電等。