27歲才想唸研究所太晚？過來人抖出關鍵：真的不用擔心
許多人在大學畢業後選擇直接就業，又或者是畢業後直接念研究所，但有人卻選擇先就業後，再回頭念研究所。近日有網友在網路論壇討論「27歲才想要念研究所會不會太晚呢？感覺有點太晚決定志向了！」貼文引來過來人分享自身經驗，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 14:48:38
這位網友在網路論壇PTT WOMENTALK版上以「27歲找到自己的志向算晚嗎」為題貼文指出，「大部分人是22歲大學畢業，研究所24歲畢業，那如果有人大學畢業渾渾噩噩虛度了一陣子，什麼工作都做過，餐飲業、外送員、清潔員、技術員、補教業都做過，這樣工作隨便亂做，到27歲了才找到自己的志向，想回學校念研究所，但是念完畢業都快30歲了，這樣會很晚嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「都有50歲、60歲的阿伯來念大學」、「別擔心，很多人活了一輩子不知道自己的志向」、「念研究所應該是手段, 不該是目標」、「超早的，恭喜」、「還算早，很多社區大學都有三四十歲的人在念喔」。
有過來人揭自身經歷「認真的回你，我28歲才確定了我這份工作要做到底，不要一直跟別人比較，每個人的起跑點都不同」、「我做五年多的工作也剛轉換跑道」、「我現在就跟你一樣欸，28讀碩一喔，不會太晚的」、「27歲人生還有大半，我也是26歲才決定念研究所，找尋自己的志向沒錯！加油」。（實習編輯：歐雅如）