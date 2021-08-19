中秋連假放寬雙鐵運載量？陳時中樂觀稱「我也希望」

依據中央流行疫情指揮中心日前公告，本次二級警戒至23日為止。針對23日後是否會進一步鬆綁，指揮中心指揮官陳時中今（19）於記者會上不願鬆口。但對於中秋連假雙鐵是否放寬載運量，他坦言，「當然希望開放，這就代表疫情更好」。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-19 16:00:13｜2021-08-19 16:12:37
中秋連假將至，各界關心連假運輸狀況是否會因應疫情有所變化。對此，陳時中坦言，中秋節在9月21日，現在講還有點早，還需觀察疫情狀況，再與交通部做最後定案；不過，他也希望開放，畢竟開放就表示疫情狀況樂觀。
對於8月23日後是否會對邊境鬆綁，陳時中強調，短期之內是不會開放，但目前情況來看，會依據人道狀況進行放寬，例如有長期要來台服務的必要人員，如果他的太太要來台，目前規定是不允許，但未來考慮會針對有有居留證或本國人進行放寬，不過在檢疫條件是不會放鬆。
另針對雙鐵上用餐與隔板相關規定，陳時中指出，目前交通部還未提出在車上用餐的規定，除非相關單位有其他特別的考慮，不然目前還未列入討論；隔板基本是防止飛沫傳染，材質上只要能達到此目標即可，尺寸也不會有特別規定。
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