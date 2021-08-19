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中秋連假放寬雙鐵運載量？陳時中樂觀稱「我也希望」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（19）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（19）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-19 16:00:13｜2021-08-19 16:12:37

依據中央流行疫情指揮中心日前公告，本次二級警戒至23日為止。針對23日後是否會進一步鬆綁，指揮中心指揮官陳時中今（19）於記者會上不願鬆口。但對於中秋連假雙鐵是否放寬載運量，他坦言，「當然希望開放，這就代表疫情更好」。

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中秋連假將至，各界關心連假運輸狀況是否會因應疫情有所變化。對此，陳時中坦言，中秋節在9月21日，現在講還有點早，還需觀察疫情狀況，再與交通部做最後定案；不過，他也希望開放，畢竟開放就表示疫情狀況樂觀。

對於8月23日後是否會對邊境鬆綁，陳時中強調，短期之內是不會開放，但目前情況來看，會依據人道狀況進行放寬，例如有長期要來台服務的必要人員，如果他的太太要來台，目前規定是不允許，但未來考慮會針對有有居留證或本國人進行放寬，不過在檢疫條件是不會放鬆。

另針對雙鐵上用餐與隔板相關規定，陳時中指出，目前交通部還未提出在車上用餐的規定，除非相關單位有其他特別的考慮，不然目前還未列入討論；隔板基本是防止飛沫傳染，材質上只要能達到此目標即可，尺寸也不會有特別規定。

▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，累計確診14488例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，累計確診14488例。（圖／NOWnews今日新聞製表）

▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心發布最新疫報。圖為新冠疫情本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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