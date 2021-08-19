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中市污水普及率不高　議員要求快馬加鞭

▲中市公共污水下水道普及率為23.44％，居6都倒數第2。議員要求，水利局快馬加鞭，趕快做。(圖／柳榮俊攝2021.8.19)
▲中市公共污水下水道普及率為23.44％，居6都倒數第2。議員要求，水利局快馬加鞭，趕快做。(圖／柳榮俊攝2021.8.19)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-19 14:54:18

截至110年6月底，台中市公共污水下水道普及率為23.44％，居6都倒數第2。今(19)日議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等人質詢時，批評污水下水道用戶接管率不高，將影響居家環境品質，要求水利局加強宣導，加速推動污水下水道的建置。 

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邱素貞、陳淑華表示，根據內政部營建署統計資料，截至110年6月底，6都公共污水下水道普及率比較，台北市最高85.24％，依次為新北市67.36%、高雄市46.62％、台南市23.62％ 、台中市23.44％、桃園市18.01％。台中市在6都中，排名倒數第2位。


謝明源、蕭隆澤指出，台中市統計至110年7月底，累計污水下水道接管戶數23萬9203戶，相較台中市至110年7月底的人口總戶數有101萬945戶，僅佔2成3多，換句話說，台中市還有超過77萬戶未接管，接管率實在過低。


議員說，公共污水下水道，累計接管戶數，台中市截至去年109年底有22萬餘戶，用戶接管普及率22.36%，接管率在6都中排第4，台中市用戶接管率不佳，遭審計部台中市審計處糾正。


根據審計處審核報告指出，污水下水道多集中在原台中市區，部分原台中縣戶數密度較高的區域，還沒有污水下水道管線；以及11座水資源回收中心109年度放流水量合計4672萬餘立方公尺，僅4.23%放流水供回收中心廠內使用及供其它機關、一般民眾取用。


邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤要求水利局，以一般民生用戶接管為優先，再輔導既有事業用戶接管，以發揮整體污水處理效益。


水利局指出，台中市總人口數為全國第二且持續大幅增加，爰各縣市接管率計算基礎不同，經查109年台中市單一年度接管2.94萬戶，創歷史新高，將持續爭取中央補助污水建設經費，提升台中市用戶接管普及率。

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