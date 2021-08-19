李艷秋盼郭董發揮「霸氣」押著貨和BNT一起坐專機回來
國內出現疫苗荒，鴻海創辦人郭台銘親自到歐洲「催貨」BNT疫苗，近日國產高端疫苗雖開放預約，但仍有大批民眾等待著國際疫苗到來。對此，資深媒體人李艷秋拜託在德國催貨的郭董，再加把勁，發揮不達目的不罷休的霸氣，把1500萬劑逼出來。
新頭殼newtalk
2021-08-19 15:25:15
李艷秋稱，高端馬上要在「我國產，我驕傲」的大內宣中打進年輕人的手臂，另外還有400萬莫德納族打死不退，政府自購的國際疫苗完全斷炊，友邦捐助也無法期待下，台灣的疫苗之亂目前看來，只剩郭董、台積電、慈濟的BNT可解。
李艷秋想拜託在德國催貨的郭董，「再加把勁，發揮你不達目的不罷休的霸氣，把1500萬劑逼出來」，她認為，BNT早一天到，就能給年輕人多一個選擇。
李艷秋提到，疫苗變數太多，有人可能不希望台灣太高興，也有人覺得BNT象徵著友人無能，用行政流程當「卡」片，為了疫苗能安全快速到達，她建議郭董「乾脆押著貨，和疫苗一起坐著專機回來吧！台灣人一定大大地跟你比個讚！我們等你喔！」
此外，針對今日有媒體以獨家報導稱，BNT疫苗可能在9月21日中秋節前引進台灣市場，郭台銘更將親自迎接這批百萬劑疫苗來台，永齡基金會執行長劉宥彤表示：「對於媒體臆測的各種疫苗到貨時間點不予評論，郭台銘先生和永齡工作同仁對於催促疫苗到貨，將盡最大努力！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼