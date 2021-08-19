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中職／洋將大限延至10月11日　中職新增疫苗傷兵名單

▲中職會長蔡其昌。（圖／中職提供）
▲中職會長蔡其昌。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-19 15:16:24｜2021-08-19 15:21:36

中職聯盟今天宣布，經由8月2日球團代表會議通過臨時辦法，包括，註冊球員可再行註冊，、自由球員註冊大限與洋將大限都將延後到10月11日，保留球員名單為12月20日前，以及新增接種疫苗傷兵名單條例。

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以下為中職變革：


【2021年適用】

第8章 球團(職)球員註冊辦法 第1條【用詞定義】《6月22日球團代表會議通過》

原規定：球員經註銷註冊後於同一球季不得再行註冊。

調整後：球員經註銷註冊後於同一球季仍得再行註冊。（註銷註冊之球員可再行註冊。）


第8章 球團(職)球員註冊辦法 第5條【球員註冊期限】《8月2日球團代表會議通過》

原規定：

下列各身分球員最後註冊截止日為8月31日：

①自由’契約球員註冊

②合約所屬球員轉為正式球員

③自主培訓球員轉為正式球員

④外籍球員最後註冊日

調整後規定：

下列各身分球員最後註冊截止日為10月11日：

①自由契約球員註冊

②合約所屬球員轉為正式球員

③自主培訓球員轉為正式球員

④外籍球員最後註冊日

第8章 球團(職)球員註冊辦法 第10條【保留球員】《8月2日球團代表會議通過》

各球團應於110年12月20日前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員（契約保留球員）。

第16章 新人球員拔辦法 第89條【契約權之有效期限】《6月22日球團代表會議通過》

新人球員契約締結截止日，自8月31日調整至9月13日。

◆增設新冠肺炎疫苗施打傷兵指定遞補球員制度
新冠肺炎疫苗施打傷兵指定遞補球員規定
球員因接種新冠肺炎疫苗身體不適者，球隊得提出「新冠肺炎疫苗接種傷兵名單」（以下簡稱「疫苗傷兵名單」）申請，並依下列規定執行：

  1. 登錄於一軍之球員，於接種疫苗後隔日起三日內可向聯盟申請列入「疫苗傷兵名單」，申請時需提交「新冠肺炎疫苗接種紀錄卡」作為證明。
  2. 列入「疫苗傷兵名單」之球員不受限一軍再登錄期限之規定。
  3. 球隊申請「疫苗傷兵名單」同時，得登錄與申請人數相同之「指定遞補球員」，若有兩人以上時，應註明「疫苗傷兵名單」相對之「指定遞補球員」。
  4. 球隊申請「疫苗傷兵名單」未同時登錄「指定遞補球員」，於隔日後再提出球員登錄時，亦需註明「疫苗傷兵名單」相對之「指定遞補球員」。
  5. 若傷兵名單球員登錄上一軍時，該指定遞補球員即需同時降至二軍，不得另指定其他球員降至二軍。
  6. 指定遞補球員降二軍後，不受限一軍再登錄期限之規定。

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