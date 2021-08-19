中職／洋將大限延至10月11日　中職新增疫苗傷兵名單

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【2021年適用】
第8章 球團(職)球員註冊辦法 第1條【用詞定義】《6月22日球團代表會議通過》
原規定：球員經註銷註冊後於同一球季不得再行註冊。
調整後：球員經註銷註冊後於同一球季仍得再行註冊。（註銷註冊之球員可再行註冊。）
第8章 球團(職)球員註冊辦法 第5條【球員註冊期限】《8月2日球團代表會議通過》
原規定：
下列各身分球員最後註冊截止日為8月31日：
①自由’契約球員註冊
②合約所屬球員轉為正式球員
③自主培訓球員轉為正式球員
④外籍球員最後註冊日
調整後規定：
下列各身分球員最後註冊截止日為10月11日：
①自由契約球員註冊
②合約所屬球員轉為正式球員
③自主培訓球員轉為正式球員
④外籍球員最後註冊日
第8章 球團(職)球員註冊辦法 第10條【保留球員】《8月2日球團代表會議通過》
各球團應於110年12月20日前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員（契約保留球員）。
第16章 新人球員拔辦法 第89條【契約權之有效期限】《6月22日球團代表會議通過》
新人球員契約締結截止日，自8月31日調整至9月13日。
|◆增設新冠肺炎疫苗施打傷兵指定遞補球員制度
|新冠肺炎疫苗施打傷兵指定遞補球員規定
|球員因接種新冠肺炎疫苗身體不適者，球隊得提出「新冠肺炎疫苗接種傷兵名單」（以下簡稱「疫苗傷兵名單」）申請，並依下列規定執行：