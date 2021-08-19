中職／洋將大限延至10月11日　中職新增疫苗傷兵名單

球員因接種新冠肺炎疫苗身體不適者，球隊得提出「新冠肺炎疫苗接種傷兵名單」（以下簡稱「疫苗傷兵名單」）申請，並依下列規定執行：



登錄於一軍之球員，於接種疫苗後隔日起三日內可向聯盟申請列入「疫苗傷兵名單」，申請時需提交「新冠肺炎疫苗接種紀錄卡」作為證明。 列入「疫苗傷兵名單」之球員不受限一軍再登錄期限之規定。 球隊申請「疫苗傷兵名單」同時，得登錄與申請人數相同之「指定遞補球員」，若有兩人以上時，應註明「疫苗傷兵名單」相對之「指定遞補球員」。 球隊申請「疫苗傷兵名單」未同時登錄「指定遞補球員」，於隔日後再提出球員登錄時，亦需註明「疫苗傷兵名單」相對之「指定遞補球員」。 若傷兵名單球員登錄上一軍時，該指定遞補球員即需同時降至二軍，不得另指定其他球員降至二軍。 指定遞補球員降二軍後，不受限一軍再登錄期限之規定。