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黑衣人砸派出所案　犯嫌願賠螢幕及8千元換緩刑

▲今年4月闖入中崙派出所砸毁電腦的徐姓男子表示，願賠償電腦螢幕及8千元，換取緩刑。（圖／翻攝自Google地圖）
▲今年4月闖入中崙派出所砸毁電腦的徐姓男子表示，願賠償電腦螢幕及8千元，換取緩刑。（圖／翻攝自Google地圖）

記者張志康/綜合報導

2021-08-19 16:00:06

今年4月間，發生徐姓男子闖入台北市警察局松山分局中崙派出所，並砸毁電腦遭起訴。本案於台北地方法院開庭，徐男庭前表示願賠同款電腦螢幕及8千元，希望獲判緩刑。

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本案緣起於今年4月16日凌晨，時任松山分局的楊姓教官在街頭與徐男等10名黑衣人發生口角，楊姓教官逃回中崙所，徐男等人尾隨闖入，徐男不滿找不到楊姓教官，持鐵椅砸向值班台上的電腦，眾人隨即經警驅離。徐男事後回派出所道歉並留下資料。

事後查出，派出所巡佐傅榮光建議時任所長許書桓把影像處理掉，許書桓顧及教官顏面，及擔心同仁將民眾驅離後未移送法辦，影像外流恐有所影響，將監視器主機鑰匙交給傅榮光，由傅榮光將黑衣人砸毀電腦螢幕等影像予以格式化。

台北地檢署今年5月間依湮滅證據罪將許書桓、傅榮光緩起訴處分，期間1年。涉嫌砸毀警用電腦的徐姓男子被依毀損公物罪嫌起訴，另9名黑衣人未對員警施以強暴、脅迫、辱罵，妨害公務等罪嫌不足，不起訴。

台北地方法院今天開庭審理徐男毁損公物一案，雙方在開庭前進行調解程序。松山分局指出，徐男庭前於調解室針對毀損螢幕的賠償價格向分局蒞庭員警詢問，員警依當時螢幕價格表示約「8000元」，並非分局以8000元與徐男和解，此亦非最終判決。

徐男開庭時認罪並表達歉意，他願意賠償早已買好的同款電腦螢幕及8000元，希望獲判緩刑並改走簡易判決程序。蒞庭員警表示仍須請示派出所如何處理。

公訴檢察官認為，本案影響社會深遠，茲事體大，如果僅施以緩刑及法治教育等處分，恐與社會期待未符，且無法樹立警惕效果，應從重以毀損公物罪論處。

法官庭末諭知全案仍待合議庭評議後，再決定是否改簡易判決程序，全案候核辦。

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