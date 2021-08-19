共餐規定將再放寬 陳時中心疼幼兒：被火鍋燙到怎麼辦
我國防疫規定擬在24日再放寬，指揮中心指揮官陳時中今（19）日鬆口，之後將研議同住親友的內用規定放寬，隔板將不用使用，而且也會放寬合菜、共鍋等規定，陳時中透露，日前有聽到火鍋店業者堅守防疫規範，堅持要4歲的小孩與家長一人一鍋，「小孩子被火鍋燙到怎麼辦？有時候這東西要人性化一點，沒辦法靠政府強制規定。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-19 16:11:58｜2021-08-19 16:35:41
針對媒體提問，24日是否將再次放寬內用限制？陳時中鬆口「是可以拉，家裡怎麼吃就怎麼吃」，同住親友含家人、情侶、家庭幫傭等可不需要隔板用餐，不過還是要與他桌維持距離，目前已經在研議細節，等指引確定就會對外報告。
不過該如何確定是否為同住親友？陳時中不改其放寬車內用餐的態度，「很難拉，但是我想這是放寬指引的規定，是人人有責，要不然今天說不是同住家人，不行就回到某人的家裡面一起吃，那也是一樣的」陳時中強調，防疫警覺，不要讓有需要的人受害，「那天在電視看到，有四歲小孩跟爸媽吃火鍋，火鍋店非常盡責要求一定要自己一鍋，其實食藥署在QA裡講過是可以的，不過大家都很盡責，我心中這樣小孩子被火鍋燙到怎麼辦？」
陳時中說，「有時候這東西一人性化一點」也強調，大家不要把規定當作限制，在能夠在保護大家前提下，提供這樣方式，又能夠共餐也可以比較正常生活，從人性角度去看，就能讓制度維持的比較穩定。
最後陳時中總結，畢竟有的小孩子很小的有些需要餵食必要，另外還有長者也有相關需求，有時候親友、外傭，大家同住親友平常在家裡就是這樣生活情態，這方面研擬相關指引放寬比較多。
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