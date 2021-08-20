南非疫苗接種率不佳　將再放寬施打年齡

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為了在5900萬人口中實現群體免疫，需要有超過4000萬人完全接種疫苗。由於年底可能出現第4波疫情高峰，政府和衛生部門面對不理想的接種率感到憂心忡忡。
南非新聞網站「目擊者新聞」（Eyewitness News）昨天引述南非醫學協會（South Africa MedicalAssociation）董事會成員柯慈（Angelique Coetzee）表示，導致民眾接種疫苗猶豫不決原因，包括錯誤訊息、反疫苗宣傳、對副作用的恐懼以及7月的大暴動。
她說：「民眾接種疫苗的2至3天後感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）便錯誤地歸咎於疫苗。政府需要就這點進行更好的溝通。」
報導指出，政府最初目標是每天施打30萬劑疫苗，後來增加到 40萬劑。但在過去的2至3週內，每天平均僅施打約15萬劑，週末數字甚至更低。
為了提高對疫苗安全性的認識並消除不實的反宣傳，衛生部官員計畫舉辦網路研討會，以幫助民眾瞭解接種的安全性，同時增加更多接種站，為民眾提供更大的便利。
南非醫學協會資料顯示，最初接種疫苗的28萬8000名醫護人員中，只有2%出現了不良副作用。
柯慈說：「接種疫苗產生不良反應的機會很低，正如我們所說，在這2%中只有一人死亡，沒有可比性。嚴重副作用的低發生率，證明疫苗是安全的。而且民眾不應該害怕接種疫苗，因為政府已提出警告，今年底可能會出現第4波疫情高峰。這不是陰謀論。」
報導指出，南非35至49歲年齡層有1200萬人，7月成群結隊註冊接種疫苗。政府將於未來兩週開放18至34歲年齡段的註冊。衛生部希望青年人的熱情再次上升，促使更接近疫苗接種目標。
南非截至8月18日止，確診病例為263萬8981例，且於過去24小時內新增1萬4727例；累計7萬8377人不治，包括過去24小時內有384人不治；確診患者中有240萬2020人已康復。（編輯：高照芬）1100819