味覺與視覺雙重享受 陶博館推「我的鶯式食尚」三部曲
防疫生活造就許多「廚神」，在社群平臺大秀個人料理美食；鶯歌陶瓷博物館順勢結合鶯歌燒器皿，推出「我的鶯式食尚」三部曲影片，示範創意飲品、冰品、點心的輕鬆做法和食譜，讓大家不僅吃得美味，更能展現擺盤新食尚。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-20 04:30:00
鶯歌陶瓷博物館即日起推出由館員自製「我的鶯式食尚」三部曲影片，首部曲「可愛教主—果醬紅茶vs鍋煮奶茶」，使用「幸福漁人創意馬克杯」，兩個造型可愛的陶偶坐在杯緣，將茶包掛在陶偶拿的釣竿上，再加入新鮮水果製作的果醬調味；以蝸牛為造型的一壺二杯的「慢活茶具組」，盛裝鍋煮奶茶，體驗蝸牛的慢活態度，一起用悠閑的生活腳步，享受午茶時光。
抓住盛夏尾巴，推出二部曲「高冷酷帥—芒果冰」，親手製作深受大家喜愛的芒果冰，擺放在晶鍛花紋的「白雪」、青花彩繪的「牡青花」、青瓷的「藕遇」，在酷暑時節吃來格外泌涼消暑；三部曲為「低調奢華—舒芙蕾」，源自法國的甜品，經烘焙後質輕蓬鬆綿密，結合以鎏金表現梅花的「四季鎏金盤」，或以臺灣造型的「蘭花臺灣瓷盤」，創造中西相遇的食尚美味。
鶯歌陶瓷博物館長吳秀慈表示，當下社會講求品質格調，食物除了果腹，也能滿足味覺與視覺的雙重享受，「我的鶯式食尚」三部曲，揭開食譜與食器聯創的秘辛，運用簡單、易取得的材料，提供大家在自家小廚房輕鬆掌握賞味關鍵，做出美味。搭配賞心悅目的器皿，享受專屬於自己的鶯式食尚！系列影片將於陶博館的粉絲專頁陸續上架播出，歡迎有興趣的人收看。