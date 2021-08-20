游錫堃樂觀喊台美建交會實現 國台辦氣壞：猖狂加速滅亡
立法院長游錫堃日前接受外媒訪問時表示，美國「新一中政策」已經形成，台灣國家正常化正逐漸累積，台美建交有朝一日一定實現。對此，中國國台辦19日暴怒點名游錫堃回應：「正告民進黨當局和游錫堃之流，謀『獨』挑釁越猖狂就越會加速滅亡。」
新頭殼newtalk
2021-08-20 08:21:28
對於游錫堃直指「台美建交有天一定實現」，中國國台辦發言人馬曉光痛批，游錫堃此番言論完全暴露出其甘當外部勢力「棋子」、頑固推動「台獨」的本性。馬曉光怒嗆：「台獨分裂勢力利令智昏，妄圖押寶外部勢力，與全體中華兒女和中華民族根本利益為敵，必將自食惡果。」
馬曉光還氣噗噗地說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的歷史和法理事實。正告民進黨當局和游錫堃之流，謀「獨」挑釁越猖狂就越會加速滅亡。馬曉光也跳針重申：「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」
《美國之音》18日刊出訪問游錫堃的報導，內容提到，游錫堃指出，台灣定位已確定，只是很多國家不承認台灣的存在，前任、現任美國國務卿，先後否定台灣是中國的一部分，並明確提及台灣為國家。而白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Michael Campbell）稱「不支持台灣獨立」，游錫堃認為不支持，並不是講反對。
新聞來源為Newtalk 新頭殼