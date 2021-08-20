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駁棄台論　美國務院：台海和平是美國持久利益

▲阿富汗淪陷，美國棄台論再起。美國國務院發言人普萊斯重申，台海和平與安全是美國持久利益，也是印太區域穩定關鍵，不受阿富汗或他處情勢影響。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿富汗淪陷，美國棄台論再起。美國國務院發言人普萊斯重申，台海和平與安全是美國持久利益，也是印太區域穩定關鍵，不受阿富汗或他處情勢影響。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-20 09:52:51

（中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電）阿富汗淪陷，美國棄台論再起。美國國務院發言人普萊斯今天表示，台海和平與安全是美國持久利益，也是印太區域穩定關鍵，不受阿富汗或他處情勢影響，美國會持續深化與台灣關係。

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美國8月底前將全面自阿富汗撤軍，撤軍期限未到，阿富汗就落入民兵組織塔利班（Taliban）掌控。中國官媒趁機炒作「美國不能靠」，台灣內部部分人士也擔憂若台海出事，美國恐棄台灣於不顧。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、總統拜登（Joe Biden）近日相繼駁斥台灣與阿富汗類比。拜登更把台灣和與美國有防禦條約的北大西洋公約組織（NATO）、日本及南韓並列，強調若任何人侵略或對上述實體採取行動，美國會做出回應。

普萊斯（Ned Price）今天舉辦例行媒體簡報會，中央社記者在會上提問，在台灣等盟友擔心若出事美國不會保護他們，中國官媒也趁機打心理戰之際，美國是否考慮增加對台承諾清晰度，摒棄長年「戰略模糊」政策。

普萊斯雖沒正面回應，但他表示，台海和平與安全是美國持久利益，對廣泛印太區域的安全穩定也十分重要。不論是阿富汗抑或是世上其他地方發生的事，都無法改變這點。

普萊斯也重申，美國持續支持以符合台灣人民心願與最大利益的方式，和平解決兩岸關係。美方也敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並進行有意義對話。

記者也詢問，美方是否考慮派遣資深官員訪台，增加台灣人民信心。對此，普萊斯說，美國相信應以符合其「一中」政策、台灣關係法、六項保證與三個公報的方式，深化與台灣人民的關係，這仍是美國政策。

普萊斯指出，美國國務院幾個月前公布更新版對台交往準則，新準則讓美台人民能夠深化雙邊關係，這也是美方會持續做的事。（編輯：周永捷）1100820

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