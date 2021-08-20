女主播被塔利班禁止工作　拍片喊話世界：請幫幫我們

武裝組織塔利班重新掌權阿富汗後，曾在首場記者會中公開承諾，會在伊斯蘭教的法律框架下，尊重女性權利，不過隨著塔利班佔領喀布爾的時間過去，其保障的爭議也越來越多。阿富汗一位新聞女主播就拍片控訴，聲稱自己已無法回到工作崗位，還被告知「政權已經改變」。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-20 08:44:46
綜合外媒報導，曾服務於阿富汗新聞頻道《TOLO News》的女主播達蘭(Shabnam Khan Dawran)，後來轉往國營阿富汗國家電視台(RTA)工作，她於18日在社交媒體上發布一段短片，指控自塔利班掌權後，她已被禁止在電視台工作，雖然有配戴頭巾並攜帶正式的工作證件，仍被禁止進入。
達蘭在影片中提到：「制度改變後，我並沒有喪失我的勇氣，照樣去辦公室，但不被允許，即使我拿出工作證，還是不能進去」，並說：「男人們都可以，我卻被威脅，說政權已經改變了。」
達蘭在影片末端呼籲，她們正面臨嚴重威脅，希望全球人民和能幫上忙的組織，若聽到她的聲音，都能伸出援手。
達蘭拍攝的這段影片在社群媒體上廣為流傳，許多外國媒體工作者紛紛轉載、分享，呼籲國際社會一同繼續關注阿富汗女性的權益，不因塔利班的到來而消失。