唐鳳疫苗預約平台個資全看光？邱臣遠爆料竊資疑雲

全球新冠肺炎疫情嚴峻，國人預約施打疫苗意願踴躍。不過，台灣民眾黨立委邱臣遠表示接獲民眾陳情，有挺國產疫苗老闆疑似利用人資資料，查詢員工施打疫苗狀況，顯示1922疫苗預約平台恐有個資洩漏疑雲。邱臣遠要求相關單位檢討改進。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-20 10:05:33｜2021-08-20 10:21:50
邱臣遠國會辦公室今（20）日舉行「疫苗打了沒？上網看光光！1922平台現個資危機！」記者會，邱臣遠接獲陳情，有民眾表示公司老闆時常明示、暗示，要求底下員工支持高端疫苗，還會逐一詢問個人登記意願，讓人不禁擔心「政治狂熱的老闆，會不會藉由人資資料，查詢我們施打疫苗的紀錄及意願？」立委質疑目前預約平台上線已經超過兩個月，相當於「資料已經足足外流兩個月」。
邱臣遠查證後發現1922平台恐有三大問題：一、「COVID-19 公費疫苗預約」中「意願登記」欄中的「查詢欄」，只要握有他人的身分證資料和手機號碼，都可以直接登入，無須雙重驗證。二、尚未施打疫苗的人，頁面會呈現預約的疫苗種類及施打地區。三、已經打過第一劑的人，頁面會曝錄施打第一劑的種類、施打地區，以及第二劑的預約的疫苗和下一次可以施打的時間。
邱臣遠表示，進入「COVID-19 公費疫苗預約」網站在「登記/修改」或「預約」的欄目，至少都需要雙證件或一次性OTP認證才能登入，唯獨「意願登記的查詢欄」未設任何加密動作或一次性驗證，網站僅僅只有三個可供點擊欄位，卻獨漏查詢欄無須雙重保護，「代表公部門從設計到驗收都專業不足，是負責單位失職！」
邱臣遠要求相關單位立即檢討改進，否則民眾如果覺得權利被侵害提出告訴，蔡政府必須給民眾一個交代。
針對立委質疑疫苗預約平台個資洩漏疑雲，政委唐鳳辦公室還未做出回應。