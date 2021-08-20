陌生女進門幫清潔廚房！婆婆以為是好心人 暗黑真相曝光
詐騙方式層出不窮，除了最常見的透過手機電話、網路訊息來誘拐被害人上當之外，民眾也要小心那些登門拜訪，藉著面對面接觸讓你放低戒心的手法。中國大陸杭州就有一位80歲的婆婆，在家時遇見一位女子敲門，進屋就開始幫忙清潔家中廚房，但卻不安好心，背後暗藏陷阱。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 11:39:53
綜合陸媒報導，這位住在杭州的方姓婆婆已年屆八旬，日前她一人在家時有位女子來敲門，先自我介紹是清潔劑推銷員，接著便進屋開始主動替婆婆清潔家中廚房。
女子戴起手套，拿出抹布、水盆等工具，二話不說就開始大掃除工作，而且不光是擦擦灰塵而已，還把家中最油膩難清的瓦斯爐、抽油煙機等等也進行清潔。婆婆一開始有點錯愕，後來看對方清掃得十分認真，於是便答應要買她的清潔劑。
怎知這時又來了另一位女子，開始大力向婆婆推銷，再輔以會給予優惠等等話術，最終婆婆花了7980元人民幣，約新台幣34376元買了三大箱清潔劑。之後婆婆兒子回家發現大批清潔劑，知道事情經過後立即覺得對方是詐騙，打電話要求退款。
但對方就不願退錢，更強調已有幫忙清潔廚房，等於是賣出清潔劑的「售後服務」，交易行為已經發生。男子不服氣告上警局，事情因此曝光。而當地相關單位目前正在調查中，整起事件究竟是單純詐騙或是過度推銷，仍待釐清。（編輯：倪浩軒）