爭取高雄綠園道周邊設停車位 立委李昆澤歷經16次協調會
高雄鐵路地下化通車新增7個通勤車站及綠園道持續開放後，車站與綠園道周遭停車位陸續出現停車空間不足窘境；為此立委李昆澤經與交通部、市府等相關單位經過16次協調、會勘，成功爭取到3459席汽、機車及自行車停車位，希望讓園道休憩環境更周到。臺鐵表示預計9月初會有結果，接著會盡快提供市民朋友使用。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-20 17:05:01
自107年高雄鐵路地下化通車後，新增7個通勤車站，原地面鐵道已改造為宜人休憩的綠園道，不過，卻出現停車空間不足的問題。為此，李昆澤陸續邀集過交通部、市府及民代與在地代表，召開過至少16次協調、會勘或考察，終取得綠園道各通勤車站內，汽車298席、機車624席、自行車162席，以及部分通勤車站採用路邊停車格計汽車34席、機車422席，還有高雄火車站地下停車場汽車604席、機車987席，火車站周邊商圈停車位共計汽車328席，整體總計3459席汽、機車及自行車停車位。 除此之外，李昆澤也陸續向中央爭取到4大停車場建設經費，包括本和里停車場、光武國小地下停車場、十全停車場以及民族一路公1停車場，總共提供566席汽車停車格、172席機車停車格供市民朋友使用。
李昆澤強調，從他一路推動鐵路地下化通車到綠園道建設完工的過程中，十分重視地方意見，也深知民眾對於停車空間的需求。他為此爭取高雄車站本體、周邊及綠園道通勤車站需求總計3459席汽機車格。李昆澤也感謝臺鐵局以及市府單位對工程的用心，他會持續在中央和地方一起為民眾來努力。