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爭取高雄綠園道周邊設停車位　立委李昆澤歷經16次協調會

▲立委李昆澤位因應鐵路地下化，綠園道周邊停車不足窘境，積極協調交通部與市府爭取高雄綠園道地下與周邊增設3千餘停車位。（圖／李昆澤辦公室提供）
▲立委李昆澤位因應鐵路地下化，綠園道周邊停車不足窘境，積極協調交通部與市府爭取高雄綠園道地下與周邊增設3千餘停車位。（圖／李昆澤辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-20 17:05:01

高雄鐵路地下化通車新增7個通勤車站及綠園道持續開放後，車站與綠園道周遭停車位陸續出現停車空間不足窘境；為此立委李昆澤經與交通部、市府等相關單位經過16次協調、會勘，成功爭取到3459席汽、機車及自行車停車位，希望讓園道休憩環境更周到。臺鐵表示預計9月初會有結果，接著會盡快提供市民朋友使用。

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▲爭取高雄綠園道周邊增設停車位立委李昆澤歷經16次協調、會勘。（圖／李昆澤辦公室提供）
▲爭取高雄綠園道周邊增設停車位立委李昆澤歷經16次協調、會勘。（圖／李昆澤辦公室提供）
自107年高雄鐵路地下化通車後，新增7個通勤車站，原地面鐵道已改造為宜人休憩的綠園道，不過，卻出現停車空間不足的問題。為此，李昆澤陸續邀集過交通部、市府及民代與在地代表，召開過至少16次協調、會勘或考察，終取得綠園道各通勤車站內，汽車298席、機車624席、自行車162席，以及部分通勤車站採用路邊停車格計汽車34席、機車422席，還有高雄火車站地下停車場汽車604席、機車987席，火車站周邊商圈停車位共計汽車328席，整體總計3459席汽、機車及自行車停車位。

▲立委李昆澤位積極協調交通部與市府爭取高雄綠園道地下與周邊增設3千餘個汽機車停車位。（圖／李昆澤辦公室提供）
▲立委李昆澤位積極協調交通部與市府爭取高雄綠園道地下與周邊增設3千餘個汽機車停車位。（圖／李昆澤辦公室提供）
除此之外，李昆澤也陸續向中央爭取到4大停車場建設經費，包括本和里停車場、光武國小地下停車場、十全停車場以及民族一路公1停車場，總共提供566席汽車停車格、172席機車停車格供市民朋友使用。

李昆澤強調，從他一路推動鐵路地下化通車到綠園道建設完工的過程中，十分重視地方意見，也深知民眾對於停車空間的需求。他為此爭取高雄車站本體、周邊及綠園道通勤車站需求總計3459席汽機車格。李昆澤也感謝臺鐵局以及市府單位對工程的用心，他會持續在中央和地方一起為民眾來努力。

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