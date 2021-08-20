公司外觀是民宅！面試妹愣「會想去嗎」　神人揭隱藏可能

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貼文曝光後，網友紛紛回應，「不會欸，連招牌都沒有，除非妳很喜歡很有興趣可以上前查看」、「不會，這種住家當公司的感覺就很雷」、「要去的話，先研究逃生路線」、「不要…好可怕的感覺」、「沒有招牌也沒有公司名稱的話，基本上都不會去」、「不會，也建議不要去感覺不是很好」、「我寧可選安全且乾淨舒適的空間」。
但也有不少人認為，薪水才是關鍵，「向錢看...公司又不是你家，他薪水如果給的ok幹嘛不去」、「我公司現在外表就是破爛鐵皮耶，裡面很正常，事少然後準時下班，之前在軟體園區很美沒錯，每天加班到9、10點」、「我朋友家族企業也這樣，員工月薪都50k起跳，分紅都保底4個月欸，這麼好的條件不去嗎」。
另外，也有網友分享隱藏可能，「住家型公司錯了嗎？我一個客戶做客製化團體服，設計轉單，一人公司每年營收8000萬到1億，也是長這樣啊年輕人都不來，地方阿姨叔叔愛的要死，這種公司才務實好嗎，裝潢能當薪水發？」、「我們公司也是這樣，天天事少提早下班，老闆三天兩頭請吃飯喝飲料，公司需要什麼通通買回來再報帳就好，還有遊樂間麻將、PS4、投影機下班可以用，營收也有5000萬以上啊」。（編輯：許智超）