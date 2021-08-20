超廢「蚊」創手章火熱推出 網笑：給打不到蚊子的朋友
根據The China Post報導，日本設計品牌「ekoD Works」近期將惱人的蚊子設計成 「蚊印章」，只要往紙上或手上蓋下去，就會印上一隻蚊子造型的圖案，讓許多網友對於其背後用圖感到匪夷所思。
The China Post/綜合報導
2021-08-20 22:39:54｜2021-08-20 22:40:01
ekoD Works 推出的「蚊子」圖案新款印章，在塗上黑色墨水後，可以蓋在手上「想像」自己打到蚊子，也可以蓋在牆上讓別人以為有隻蚊子被打扁在上面。雖然真正的蚊子還是逍遙法外，但卻能把整個夏天的躁熱火氣，全部發洩在這虛擬的蚊子上。
ekoD Works官方工作室說，「我們發明了一種革命性的產品，讓您無需戰鬥即可獲得夏季的蚊子戰利品。它是一個夢想物品，它使用獨特的印章黏貼效果來重現殺蚊子時留下的無數痕跡」。
創作者也表示，「我們不知道對這種產品的需求在哪裡，但它可以作為夏天的紓壓物品來享受」。
而部分網友則表示，這個產品能用到的地方其實很少，尤其當售價要1650日圓(約新台幣415元)，如果當作是玩具的話，價格可能過於高昂。儘管創作者做出回應，有些網友還是質疑這個發明的必要性。
產品推出後在臉書迅速爆紅，台灣網友看到後表示，「買給永遠都打不到蚊子的人」、「可以買回去嚇小朋友」，「看起來非常實用」、「可惡的蚊子你們等著吧」。
更多新聞請看The China Post