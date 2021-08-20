超廢「蚊」創手章火熱推出　網笑：給打不到蚊子的朋友

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ekoD Works官方工作室說，「我們發明了一種革命性的產品，讓您無需戰鬥即可獲得夏季的蚊子戰利品。它是一個夢想物品，它使用獨特的印章黏貼效果來重現殺蚊子時留下的無數痕跡」。

▲創作者也表示，「我們不知道對這種產品的需求在哪裡，但它可以作為夏天的紓壓物品來享受」。(圖/擷取自 ekoD Works商品販售官網)

創作者也表示，「我們不知道對這種產品的需求在哪裡，但它可以作為夏天的紓壓物品來享受」。