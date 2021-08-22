影／英國網紅為愛留台　拍片圓夢談未來期望

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對他而言，這座島嶼融合了現代化國家所擁有的一切，不僅有不少值得冒險的地方，更提供旅客一定程度的刺激。他後來決定停留在台，在屏東東港當起了英文老師，白天則到高雄的中山大學上中文課，每天至少花兩個小時的時間通勤。
「那時候我快瘋了！」他坦言。這樣的生活持續了約莫四個月後，他決定回家。「我非常愛台灣，但儘管我很享受這裡的生活，離鄉背井總是一件孤單的事。」
然而，命運似乎不苟同。就在他準備離台前夕，他遇見了他的太太。
他開心說道，「遇見了，愛上了，然後就結婚了！現在我有家人在這裡。如今，大豐已在台居住長達五年 之久。
生活穩定下來後，他決定實現長久的夢想，也因為認為台灣是非常適合的地方，開始著手拍攝影片，並創造了「大豐大哥大」的YouTube頻道。他笑著說道，「一開始的時候有點亂七八糟，因為我對電腦、剪片這方面不太了解。甚至到現在還是有點亂。」
他採用最傳統的方式來規劃影片，將想法寫在筆記本上。同時，給頻道設定目標以及預期數字，藉此督促自己。
大豐也分享他曾面臨的難題，「一開始，只要在鏡頭前我就會很緊張。剪片時也很困擾，因為需要不斷聽自己的聲音，久了也覺得厭煩，這是需要一點時間習慣。」
儘管如此，觀眾的鼓勵和支持讓他有動力持續地做出更多更好的內容。「有一次，我走在路上，有一個人騎著摩托車看到我，他就大喊我的名字，用台語跟我聊天。他很大方，那是一次令人印象非常深刻的經驗。」
這位英籍YouTuber六個月前踏入了圈子，影片主題包括食物、旅遊，以及故事分享，表現相當出色。近期，他也發表了一支影片說明在台居住的五個缺點。
他表示，「那是我的看法，我覺得那是必須做的一支影片。我是真心在乎台灣這個國家、這個社會的未來發展；所以我覺得不管是以幽默或是嚴肅的方式，有時候必須討論一些該被討論的議題。
當被問及未來的目標時，他回覆，「我想要持續拍攝與台灣相關的影片。現在我是在一間小小的房間裡完成所有事，場景設定非常受限，這點希望未來能改善。」
除此之外，他也表示對上電視節目很感興趣，「我蠻喜歡表演的，我覺得很有趣，尤其我很會講廢話，有時候很有道理，有時候沒有邏輯，總之最終希望能夠上電視。」
大豐現定居於高雄，他希望以後能夠買一間房子給家人住，也有考慮般到鄉下居住。他心滿意足地說，「我的夢想很簡單，我要求不多啦」！
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