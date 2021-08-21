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政院稱五倍券比發現金成本低！時力搬綠營當年發言打臉

▲行政院長蘇貞昌拍板發放5000元振興券，不發現金。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌拍板發放5000元振興券，不發現金。（圖／行政院提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-21 08:43:02｜2021-08-21 08:43:31

行政院擬發放5000元振興券，並稱發現金成本不見得比振興券低。繼國民黨與民眾黨呼籲發現金後，時代力量立院黨團也支持發放現金，並搬出2008年民進黨在野時發言，打臉民進黨堅持不發現金的說法。

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時力指出，2008年馬英九政府要發行消費券時，當年民進黨黨中央和立院黨團都極力主張要發現金，甚至提出法案修正動議版本表決，而在法案審查過程中，民進黨的立委也主張另外印製消費券要花費更多製作及事後銷毀的成本，不如發現金。而時任經建會主委陳添枝的回應，也正是「發現金也要成本」。當時，民進黨的立委，是無法接受嚴厲批評這樣的說法。

時力進一步指出，包括時任立法委員的賴清德副總統，就很明確回應說：「印鈔票也要錢、印消費券也要錢，這表示甚麼？腦袋不通。直接轉帳到民眾的帳戶裡不就好了，哪需要印鈔票？」事實上，印製鈔票的確需要成本，但是為了紓困振興發現金，並未必須要真的印刷鈔票。會講出發現金要印鈔票，是將國人日常交易的現金和紙鈔混為一談。賴清德在2008年，就是跳出這種混為一談的框架，所發表的言論。

時力指出，以2019年為例，我國國內的現金資產約有48兆元。然而，其中只有2.44兆是央行發行的通貨（鈔幣），而活存與定存則有45.6兆之多。可見只有5%的現金需要印刷或鑄造，95%的現金只要記帳管理就好。

針對執政黨發放五倍券的政策勢在必行，但時力立院黨團仍提出呼籲，包括請想起2008年民進黨面對馬政府要發放消費券時，民進黨所作出的主張、請不要把發放現金和印製鈔幣的概念混為一談、請重視國人希望發放現金的聲音與需求，不要無視民意一意孤行。

針對政院稱發現金成本比五倍券高，台北市長柯文哲昨日表示「講的人的智商檢查一下」，振興券是一次用，鈔票要壞掉才會換，這個是非對錯大家都很清楚，「你可以辯護，但不要找一看就不對的理由」。


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