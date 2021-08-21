政院稱五倍券比發現金成本低！時力搬綠營當年發言打臉

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時力進一步指出，包括時任立法委員的賴清德副總統，就很明確回應說：「印鈔票也要錢、印消費券也要錢，這表示甚麼？腦袋不通。直接轉帳到民眾的帳戶裡不就好了，哪需要印鈔票？」事實上，印製鈔票的確需要成本，但是為了紓困振興發現金，並未必須要真的印刷鈔票。會講出發現金要印鈔票，是將國人日常交易的現金和紙鈔混為一談。賴清德在2008年，就是跳出這種混為一談的框架，所發表的言論。
時力指出，以2019年為例，我國國內的現金資產約有48兆元。然而，其中只有2.44兆是央行發行的通貨（鈔幣），而活存與定存則有45.6兆之多。可見只有5%的現金需要印刷或鑄造，95%的現金只要記帳管理就好。
針對執政黨發放五倍券的政策勢在必行，但時力立院黨團仍提出呼籲，包括請想起2008年民進黨面對馬政府要發放消費券時，民進黨所作出的主張、請不要把發放現金和印製鈔幣的概念混為一談、請重視國人希望發放現金的聲音與需求，不要無視民意一意孤行。
針對政院稱發現金成本比五倍券高，台北市長柯文哲昨日表示「講的人的智商檢查一下」，振興券是一次用，鈔票要壞掉才會換，這個是非對錯大家都很清楚，「你可以辯護，但不要找一看就不對的理由」。