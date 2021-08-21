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金曲32／7度叩關終於開胡　許富凱噴淚抱走台語歌王

▲許富凱抱走台語歌王。（圖／NOWnews影像中心）
▲許富凱抱走台語歌王。（圖／NOWnews影像中心）

記者羅凌筠/台北報導

2021-08-21 19:54:09｜2021-08-21 21:17:33

第32屆金曲獎於今（21）日在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮在晚間7點半開始，本屆的「最佳台語男歌手」由許富凱獲得，他噴淚喊：「我等這一刻等了7年。」許富凱上台感謝已故恩師黃義雄，感性表示：「你說的話我都有聽進去，我都有認真地在唱台語歌。謝謝各位前輩的承讓，希望大家繼續聽台語歌，台語歌很美的。」

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▲許富凱。（圖／翻攝許富凱臉書）
▲許富凱以《拾歌》致敬歌壇天后。（圖／翻攝許富凱臉書）
許富凱唱功了得無人有異議，但就是少一座金曲獎肯定，今年是他第七度搶台語歌王，入圍作品《拾歌》不唱新歌，而是重新詮釋10位影響其歌唱生涯至深的女歌手作品，翻唱經典不容易，但許富凱憑此張專輯一口氣提名台語男歌手、台語專輯、年度專輯3項大獎，並順利獲得歌王肯定。

許富凱從民視歌唱比賽《明日之星Super Star》發跡，今年是他出道第十年，他表示：「拿到這座獎，跟我當年在歌唱比賽拿到20關總冠軍跟100萬獎金的心情是一樣的，很多台語歌真的很好聽，可以被聽到是身為台語歌手不會忘記的事。」他也感謝製作人丁曉雯催生出《拾歌》，「專輯都是女生的歌，向前輩致敬，謝謝這些經典台語歌一路陪著我。」

▲許富凱入圍7次，今年終於拿下大獎。（圖／NOWnews影像中心）
▲許富凱入圍7次，今年終於拿下大獎。（圖／NOWnews影像中心）
今年金曲獎受疫情影響，從6月底延到8月底舉辦，星光大道及典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓和需要入鏡者可不用戴口罩，並取消典禮主持人與入圍者互動橋段，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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