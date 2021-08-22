馬來西亞新首相就職　分析：政局恐仍不穩定

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馬來西亞王室昨天發表聲明表示，依斯邁沙比利獲得多數國會議員支持，因此「依據憲法」，由國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）任命為首相。
「星洲網」報導，身著黑色馬來裝的依斯邁沙比利今天下午在國家王宮宣誓就任馬來西亞第9任首相，典禮出席者包括土團黨主席慕尤丁等人。消息人士指出，新內閣名單將於25日前出爐，副首相預計由土團黨的國會議員出任。
「海峽時報」（The Straits Times）報導，與慕尤丁一樣，依斯邁沙比利以些微差距掌握國會多數而上台。目前馬來西亞220名國會議員中，依斯邁沙比利擁有114人支持，反對黨則掌握了105席。
依斯邁沙比利上任後的首要任務包括因應馬來西亞嚴峻的疫情及推動經濟復甦。
人口約3270萬的馬來西亞疫情居高不下，連日來新增確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人數都在萬人以上，有幾天甚至還超過2萬；繼昨天新增2萬3564人確診，再創新高後，今天又添2萬2262人確診，全國累計153萬5286人確診。截至昨天為止，累計1萬3713人病故。
另外，關於依斯邁沙比利上任後的政治情勢，星馬媒體引述專家分析指出，馬國政局恐仍不穩定，先前跳槽到土團黨的巫統國會議員可能回歸巫統，新首相如何組閣也可能引發新的爭議。
現年61歲的依斯邁沙比利4度擔任國會議員，先前巫統執政時期曾於2008年至2018年擔任閣員。慕尤丁去年3月上台後，依斯邁沙比利被任命為國防部長，接著上個月又被任命為副首相。
依斯邁沙比利所屬的巫統因涉及高達數十億美元的馬來西亞主權財富基金一馬公司（1MDB）弊案而在2018年丟掉政權；此前巫統曾主宰馬國政壇超過60年。（編輯：陳惠珍）1100821