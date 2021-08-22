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為打第二劑疫苗先買機票再退票？陳時中：別大費周章

▲針對有人為打到第二劑疫苗，先訂了國際機票到醫院打完針後，再去退票，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示一定會打到只是稍晚，不用大費周章。（示意圖／取自pixabay）
▲針對有人為打到第二劑疫苗，先訂了國際機票到醫院打完針後，再去退票，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示一定會打到只是稍晚，不用大費周章。（示意圖／取自pixabay）

記者顏真真/台北報導

2021-08-22 15:22:54｜2021-08-22 15:33:22

由於國內疫苗存貨吃緊，第2劑施打恐再延後，不過，傳出有人訂了國際機票後，先去醫院打疫苗，打完後再退票，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，第2劑一定會打到，只是會稍晚，不用這樣大費周章，也是騙人的事，這樣不好。

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對於日前指揮中心發函文中說明運用剩餘疫苗殘劑供混打，引發基層醫界不滿，陳時中今日也說明這是誤會，對於醫護人員無論是第1劑、第2劑或混打疫苗，都希望盡快接種，指揮中心發函給地方政府，只是告知剩餘疫苗與疫苗殘劑可讓醫護人員施打，但他強調提供給醫護人員施打的疫苗不僅限於此。

陳時中也強調，目前各醫院仍有近10萬劑疫苗存量，且符合疫苗接種資格的醫護人員會造冊，指揮中心也會盡快配發補足疫苗量。

至於傳出有人為了趕快打到第2劑疫苗，先去訂了國際機票，再拿證明到醫院打疫苗，打完後再把機票取消。陳時中表示，第2劑一定會打到，只是會稍晚，不用這樣大費周章，也是騙人的事，不好。

▲防疫指揮中心22日公布全台最新確診數字與狀況。（圖／NOWnews今日新聞製）
▲防疫指揮中心22日公布全台最新確診數字與狀況。（圖／NOWnews今日新聞製）
▲防疫指揮中心22日公布全台最新確診數字與狀況。（圖／NOWnews今日新聞製）
▲防疫指揮中心22日公布全台最新確診數字與狀況。（圖／NOWnews今日新聞製）
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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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