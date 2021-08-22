為打第二劑疫苗先買機票再退票？陳時中：別大費周章

由於國內疫苗存貨吃緊，第2劑施打恐再延後，不過，傳出有人訂了國際機票後，先去醫院打疫苗，打完後再退票，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，第2劑一定會打到，只是會稍晚，不用這樣大費周章，也是騙人的事，這樣不好。
記者顏真真/台北報導
2021-08-22 15:22:54｜2021-08-22 15:33:22
對於日前指揮中心發函文中說明運用剩餘疫苗殘劑供混打，引發基層醫界不滿，陳時中今日也說明這是誤會，對於醫護人員無論是第1劑、第2劑或混打疫苗，都希望盡快接種，指揮中心發函給地方政府，只是告知剩餘疫苗與疫苗殘劑可讓醫護人員施打，但他強調提供給醫護人員施打的疫苗不僅限於此。
陳時中也強調，目前各醫院仍有近10萬劑疫苗存量，且符合疫苗接種資格的醫護人員會造冊，指揮中心也會盡快配發補足疫苗量。
至於傳出有人為了趕快打到第2劑疫苗，先去訂了國際機票，再拿證明到醫院打疫苗，打完後再把機票取消。陳時中表示，第2劑一定會打到，只是會稍晚，不用這樣大費周章，也是騙人的事，不好。
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