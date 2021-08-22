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金曲32／許富凱終於封台語歌王　震撼喜訊「勾出江蕙」

▲許富凱終於奪下台語歌王。（圖／何樂音樂提供）
▲許富凱終於奪下台語歌王。（圖／何樂音樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

2021-08-22 13:31:49｜2021-08-22 13:43:27

第32屆金曲獎頒獎典禮於昨（21）日圓滿落幕，許富凱等了7年，終於抱回台語歌王寶座，他激動的說：「終於能跟江東父老交代了。」也提到江蕙得知他獲獎後，透過經紀人陳鎮川對他道恭喜。

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許富凱得知獲獎的瞬間，激動哽咽，慶功宴上，他形容是一種不可思議的感覺，「終於可以向江東父老好好交代！」他透露，以前時常聽主持人說他是「金曲歌王」，可是實際上他並沒有得過歌王，讓他很不好意思，「終於，這個稱號可以放在我身上了，謝謝他們當初幫我集氣。」

「二姐」江蕙曾經為了許富凱的演唱會難得獻聲，被問到得獎後，江蕙有沒有傳訊息恭喜，許富凱表示：「二姐有透過川哥（陳鎮川）帶話恭喜我，二姐說過要我繼續唱台語歌，我的老闆也跟我說一定要把台語歌唱下去，我會一直唱下去。」

▲許富凱入圍7次，今年終於拿下大獎。（圖／NOWnews影像中心）
▲許富凱入圍7次，今年終於拿下台語歌王大獎。（圖／NOWnews影像中心）
許富凱此次獲獎，不僅只有他自己激動，連父母心情都很震撼，他提到，雖然獲獎後爸媽沒有多說什麼，但朋友拍了爸媽因為看到他得獎痛哭的樣子，對他來說，那張照片就已經是最好的鼓勵，許富凱提到，在後台休息時見到那張照片，都忍不住再次泛淚。

▲許富凱爸爸得知許富凱得獎，激動落淚。（圖／何樂音樂提供）
▲許富凱爸爸得知許富凱得獎，激動落淚。（圖／何樂音樂提供）

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