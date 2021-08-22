5年一次木星衛星互食互掩　晚間10時望遠鏡可見

（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市立天文館表示，繼20日木星抵達「衝」後，今晚10時開始還有一場5年一次的「木衛食掩」，也就是木星的衛星們互相遮住彼此的現象，民眾可透過8公分以上望遠鏡欣賞。





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台北市立天文科學教育館表示，木星不僅是太陽系最大的行星，環繞它的衛星也多得驚人，目前已確定者就高達79顆，而其中最大的4顆又被稱為「伽利略衛星」，分別為木衛一（埃歐）、木衛二（歐羅巴）、木衛三（甘尼米德）及木衛四（卡利斯托）。





天文館說明，當這些大衛星們環繞木星運行時，比此之間也會互相「掩」與「食」，也就是木星的衛星們遮住彼此、亮度降低，以及進入彼此的影子中而消失或部分不見的現象。





天文館指出，這次最值得觀看的是木衛三先食後掩木衛二，食始為今天晚上10時2分10秒，在10時32分59秒達到食甚，掩則從10時35分57秒開始。





天文館表示，民眾若想見到這次木衛互掩互食，除了可透過YouTube「臺北天文館」頻道觀看直播，也可以使用8公分以上望遠鏡欣賞，但若只使用雙筒望遠鏡觀看，由於解析度不足，最多只能夠感受到木星衛星亮度變化的差異。





天文館表示，木衛互掩互食要在地球視線上穿過木星衛星的赤道平面時才會發生，因此這次觀星指數達到3顆星的精彩等級，若錯過本次觀測機會，下次要等到115年5月。（編輯：陳仁華）1100822



