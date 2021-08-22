Delta肆虐東京一個月內近百例死亡　至少7成未接種疫苗

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專家指出，由於接種疫苗可預防染疫後重症化及降低死亡率，「希望大家一定要接種」。
東京都政府從7月19日開始統計死亡病例是否曾接種疫苗。
從年齡別來看，7月19日到8月20日的一個月內，東京都96例死亡病例最多的是80多歲的29人，接著是70多歲的22人及50多歲的16人。
死亡病例中大多數有基礎疾病（例如慢性病等），最多的是癌症19人、高血壓16人次之；沒有基礎疾病的僅12人。
死亡病例死因雖然有些可歸因基礎疾病，但大多數應該都是死於COVID-19。
從是否接種疫苗來看，96人中有68人完全未接種疫苗，占比約71%；12人只接種第一劑疫苗，占比約13%；接種完兩劑疫苗的僅2人，占比約2%；另有14人不清楚是否有接種疫苗。
至於東京都的疫苗覆蓋率，東京都政府表示，截至8月18日止，東京都內12歲以上居民有56.1%接種完首劑疫苗、40.4%完成兩劑接種。
不包括醫療從業人員，東京都內65歲以上高齡者有86.1%完成首劑疫苗接種，81.7%完成兩劑疫苗接種。
另外，東京都8月21日新增6例死亡病例，年齡介於30多歲到80多歲，全部都沒有接種疫苗。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100822