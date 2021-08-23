川普建議接種疫苗　反遭支持者狂噓

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群眾裡響起噓聲，大部分人都沒戴口罩。
共和黨籍的川普接著說：「好吧，沒關係，那是你們的自由。但我恰好打了疫苗，如果沒效，會先讓你們知道，可以吧？我會打電話到阿拉巴馬州說，嘿，你知道嗎？（疫苗）有效。但你們確實有自己必須保有的自由，必須維持下去。」
美國媒體CNBC報導，美國南部大片地區的COVID-19病例和住院患者正因傳染力極強的Delta變異株而迅速增加。舉行川普這場集會的阿拉巴馬州卡曼市（Cullman）病例也激增到與去年12月底的峰值相當，已於本月19日宣布進入疫情緊急狀態，為這場集會提供額外緊急支援。
根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）自行統計，全美疫苗接種率最低的州就是阿拉巴馬州，僅略多於36%人口完整接種。共和黨籍州長艾維（Kay Ivey）曾說，州內病例暴增，要怪那些「沒打疫苗的人」。
紐約時報本月報導，以全國來說，絕大多數染疫住院患者和病故者都未接種疫苗。
關注醫療議題的非營利組織「凱撒家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）本月稍早公布疫苗追蹤調查結果，顯示最不可能接種疫苗的群體是65歲以下未投保的美國人，再來就是共和黨人。
雖有57%的共和黨人至少已接種一劑疫苗或自稱會盡快接種，但也仍有40%堅稱絕對不去，或除非必要否則不去，或還在觀望。
川普先前也曾支持接種疫苗，但通常語帶玄機。上週，他接受福斯財經新聞（Fox Business）記者巴帝羅默（Maria Bartiromo）訪問時，一邊提倡打疫苗，一邊聲稱現任總統拜登政府建議接種的追加劑是「輝瑞藥廠（Pfizer）的賺錢操作」。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）、總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）18日與多名衛生官員共同宣布，將於9月下旬起針對已接種輝瑞/BioNTech疫苗或莫德納（Moderna）疫苗的民眾，追加施打第3劑。
川普過去也抨擊過輝瑞，他執政時，美國政府的疫苗計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）也未納入輝瑞。莫德納則有加入計畫，川普在訪問中也未提到莫德納。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100823