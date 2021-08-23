手術後吐不停？麻醉風險人人不同？醫師籲「風險族群」應做精準麻醉

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無論是大手術或是小手術，在進行手術前可能都需要先麻醉，但是許多民眾擔心麻醉後會不會醒不過來，甚至產生副作用。三軍總醫院麻醉部疼痛治療科吳忠和主任說明，麻醉風險主要來自患者身體的健康狀況，根據美國麻醉醫學會指引，可分為一到五級。第一級是健康人，基本上風險非常低，死亡率約0.08%；第二級包含合併系統疾病，例如高血壓、糖尿病等。若有持續穩定治療，死亡率約0.4%；第三級屬於中高風險，像是糖尿病控制不佳造成腎臟病變，而開始洗腎，或是高血壓造成心臟問題，死亡風險將提高至4.2%。此外，第三級之後的分類被認定是重度風險，務必與醫師詳細討論。
呂忠和主任指出，過去評估麻醉深度，主要仰賴麻醉專科醫師的經驗及病患在手術中的心跳、血壓等生命跡象決定。一旦病患年齡偏高，或共病嚴重、生命跡象不穩定者，此時就可能會考慮調降麻醉用量，造成麻醉深度不足，產生疼痛、躁動，甚至術中甦醒，造成病人恐懼，將大幅影響手術進行與安全。
術後醒來噁心嘔吐、低血壓？新舊逆轉劑比一比
呂忠和主任表示，近年精準醫療觀念普及，精準麻醉可分為三個部分，「麻」是疼痛的監測與處置；「醉」是睡眠監測處置，給予適當鎮靜藥劑，讓病患不會因為麻藥過深或過淺產生副作用；第三則是「最適肌張力輔助監測與處置」，必須搭配監測加上專一性的肌肉鬆弛劑的逆轉劑。
過去傳統肌肉鬆弛劑的解藥，屬於間接作用，只能增加控制肌肉收縮的神經激素，不是真正有效的處置。因此當肌肉鬆弛劑量過多或是持續輸注時，無法立即緩解，就可能產生副作用，出現噁心、嘔吐、腸胃道不適等。一旦藥效時間愈長、恢復時間愈慢，甚至可能影響醫師評估呼吸管之使用。呂忠和主任說明，目前新型速效逆轉劑，屬於專一性，就像一個捕網，能將肌肉鬆弛劑套住帶離身體，平均大約2.7分鐘可恢復肌肉力量，恢復時間比傳統逆轉劑快82%，更加快速恢復病患肌肉功能。
老年人麻醉不當更危險？精準麻醉適用所有全身麻醉手術
呂忠和主任提醒，精準麻醉適合需要全身麻醉手術病患及老年族群，由於既有的共病症多，系統疾病也較為嚴重，或是先前有麻醉後延遲甦醒，甚至有使用呼吸管的經驗，會建議與醫師討論使用精準麻醉。
呂忠和主任分享，先前收治一位90歲爺爺，準備要進行胃癌手術，因為有高血壓、糖尿病，且中風過，又有巴金氏症，心臟也放過支架，屬於第三級風險族群，術後可能需要進加護病房觀察，經過建議後使用麻醉監測加上手術中最適肌張力輔助處置，確保肌肉力量快速恢復，減少副作用發生，最後手術順利結束，滿足病患需求同時保障手術安全。
了解自身麻醉風險，精準麻醉把關手術安全、提升品質
麻醉風險依據病患身體的健康狀況而異，若本身合併系統性疾病，例如：心臟血管疾病、腎臟疾病，務必手術前與醫師詳細諮詢！現今，已有包含肌肉張力監測與速效逆轉劑的「精準麻醉」，適合需要全身麻醉的手術患者，更建議使用於高齡、擔心併發症與副作用、或二次手術患者使用，為民眾把關手術安全，幫助快速甦醒，降低麻醉副作用！
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