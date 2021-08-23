小孩左右不分怎辦？父子創「1妙招」神解：有玩過都會懂
很多人都有分不清左右的困擾，或者是要分左右邊時會先遲疑一下再回答，無法直接反應，這種狀況尤其在學齡兒童身上更是常見，為了要解決這樣左右不分的問題，有一位爸爸就與兒子聯手想出一個好辦法，而且能快速分辨左右的秘密就藏在鞋底，這個「妙招」一曝光，也引起網友的熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 17:41:39
有位日本網友日前在《推特》發了一篇文章，分享了一個趣事，兒子請爸爸幫忙在鞋子上畫Switch的左右手把，這麼做是因為要分辨左右腳，爸爸為了要讓兒子開心還塗上顏色，但爸爸說「這一下就會弄髒了」，不禁自嘲自己的兒子是笨蛋。只不過原本該是藍色的左手把，他卻塗成了紅色，該是紅色的右手把被塗成了藍色，雖然畫錯顏色，這樣還是讓兒子能比較輕鬆的辨別左右。
這則有趣的貼文也讓網友不禁讚嘆，紛紛表示「這樣小朋友真的比較容易理解耶！」、「這樣就絕對不會錯了」、「玩遊戲中毒太深了喔，不過是個好主意欸」、「這根本天才吧」、「好聰明喔，快學起來」、「這真的是一個好方法，我小時候常常把鞋子穿反，害我一直摔倒」、「腦子動很快欸」。（實習編輯：王麗雯）