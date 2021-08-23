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《財富老司機》買房租房怎麼選　第一桶金怎麼存？

▲主持人黃群仁、彭懷恩持續分享理財與創業的思維，本集將以觀眾提問買房與有限薪資的運用，做經驗分享以及戰略指導。
▲主持人黃群仁、彭懷恩持續分享理財與創業的思維，本集將以觀眾提問買房與有限薪資的運用，做經驗分享以及戰略指導。

財經中心/綜合報導

2021-08-23 21:00:00

新冠肺炎引起許多經濟損失，個人理財也隨之讓人反思評估，準備好應急的資金和開源更是刻不容緩，對此由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續分享理財與創業的思維，本集將以觀眾提問買房與有限薪資的運用，做經驗分享以及戰略指導。

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該名觀眾提問「可不可以分析一下，現今到底對年輕人來講，買房好還是租房好。」首先，彭懷恩指出「當然一定是要買房」但是不要把目標設定太高，房價與薪水之間的關係，買房付出的最多不能超過薪水的二分一，假設每個月收入5萬，那

用在買房子的錢就是2萬到2萬5之間。而在資金有限的情況下，買房最好的方法就是貸款，越多越好，但也不用過於擔心要還30年40年，因為房子是要買來換的，譬如現在買20坪的房子，將來結婚有了小孩，可能就要30坪，到時候你一定要賣掉手上的20坪，而當你在賣的時候，對方就會把你的貸款還掉了，所以在買賣的過程裡面，還款時間並非如帳面上的久遠。

黃群仁補充，在談財富的管理之下，也贊成年輕人買房，目前社會的趨勢，通膨會持續維持著，因為現在所有全世界的政府都在印鈔票，不動產相對應比起金錢跟動產來說是相對保值的。而買了房子就等於強迫自己在這個地方做投資，你就會沒有這麼大的力去shopping，其實就是排擠效應，把儲蓄排在優先排在前面，存錢的能力就會比較高，那五年十年後要換房子最起碼有個底，因為你已經有了一個房子。

另外，觀眾提問的第二題，就是現今社會新鮮人剛進社會，薪水不多，又要同時應付生活跟理財，那麼怎樣分配才適當？黃群仁指出，這件事情其實是一個克服人類行為的心理學問題，比如說，基本上若規劃了未來的生活，有一個很清楚的目標，那麼應該就不會把錢花在生活享受上，而不去理財儲蓄，也就是說，能不能夠知道未來的目標，然後遞延享受。

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