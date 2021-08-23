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年輕女打高端當場倒地　江啟臣：衛福部全以暈針二字帶過

▲高端疫苗今開打，各地傳出不良反應事件。（示意圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲高端疫苗今開打，各地傳出不良反應事件。（示意圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-23 15:52:45｜2021-08-23 16:18:45

高端疫苗23日起開始施打，各地傳出不良反應發生，更發生2名年輕女性接種後意識不清、倒地送醫。對此，國民黨主席江啟臣表示，第一天就傳出多起不良事件的反應，衛福部以暈針二字帶過，實在難以解決民眾的疑慮，等於沒有解釋為什麼。

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江啟臣指出，政府有時間幫忙高端疫苗造橋鋪路 ，沒有時間跟國際藥廠催貨；南韓政府組團催貨都已經見效，「我們的政府到底都在想什麼?」高端沒有按照國際標準就倉促取得EUA和開放施打，不只有保護效力上的疑慮，還可能有其他對於人體未知的影響。

江啟臣表示，把大規模接受施打的民眾變成白老鼠，尤其現在預約高端疫苗多是年輕族群，是台灣經濟的支柱，蔡英文號稱最會保護青年的總統，卻是在疫情中，傷害青年最深的人。

對於高端所產生的不良事件，江啟臣說，衛福部必須主動登載和追蹤，不得隱匿 ; 如果有出現大規模的不良反應，也應該立即停止施打，收回緊急使用授權。否則，強行開放高端疫苗施打所帶來的損害，不單只是民眾健康，也可能讓國產業苗失去民眾信任。

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2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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