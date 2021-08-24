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帕拉林匹克運動會今晚開幕　楊川輝、劉雅婷任掌旗官

▲楊川輝（左）、劉雅婷將為我國掌旗。（圖／總會提供）
▲楊川輝（左）、劉雅婷將為我國掌旗。（圖／總會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-24 08:49:29

2020東京帕拉林匹克運動會開幕典禮將在24日台灣時間晚間7點於日本國立競技場舉行，中華代表團將由兩位視障田徑選手楊川輝、劉雅婷共同擔任掌旗官，共計13名團員出席開幕，比照奧運依五十音順發音排序，將排在第83位出場，而今年帕運代表團也將身穿與奧運中華代表團同款的團服亮相。

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東京帕運在奧運結束後15天登場，中華代表團本屆帕運會共有10名選手、參加6個運動種類，代表團已在昨日抵達東京，今天隨即展開訓練，包括田徑、桌球及游泳選手都到場館進行最後備戰和場地適應。

帕運開幕典禮將在今天晚間隆重登場，與日前落幕的奧運相同，為落實男女平權，各國代表團都由一男一女共同擔任掌旗官，中華代表團將由兩名視障田徑選手共同掌旗，分別為三度參與帕運的標槍女將劉雅婷，以及跳遠選手楊川輝。

本屆帕運因疫情因素，參與開幕典禮的教練及隊職員有人數限制，選手人數不限。中華代表團隊職員將有總領隊沈啟賓、副領隊何維華、醫療官黃雅萍、健力教練陳穎德、田徑教練張福生、乃慧芳及桌球教練林佳蓉參加；選手除兩名掌旗官外，另有六度參與帕運的健力選手林亞璇、首度參賽的游泳選手陳亮達及桌球搭檔林姿妤、田曉雯出席，合計6名選手及7名隊職員。

獲得擔任本屆帕運掌旗官的機會，劉雅婷直呼「很榮幸」，親友獲知消息後也都替她高興，「家人、朋友聽到後也很高興，都說要準時收看開幕，在電視機前或是用手機幫我截圖。」

楊川輝為T11級別全盲跳選選手，今年將是他第二度，也可能為最後一次參與帕運，能擔任掌旗官，他提到：「滿榮幸的，希望讓更多國人看到身心障礙運動，因為有轉播，也希望透過這次機會，讓更多國人了解身心障礙運動，讓未來身心障礙運動更好。」

已育有兩名子女的楊川輝透露，依目前的計畫，這次帕運將是自己最後一次參賽，「因為老三快出生，比賽比完之後，就專心把工作和家庭照顧好。」儘管2018年比賽中沒進沙坑而扭傷腳的舊傷未癒，這次將帶傷上陣，楊川輝抱持全力以赴的心態，「目標好好享受比賽、平安回國。」

開幕典禮： 劉雅婷（ 掌旗），楊川輝（ 掌旗）, 陳亮達，林亞璇，田曉雯、林姿妤、陳穎德，張福生、乃慧芳，林佳蓉、沈啟賓，何維華，黃雅萍。

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