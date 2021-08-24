這些藝人都打高端　陳嘉行首曝「身體變化」

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滅火器主唱楊大正PO出高端疫苗接種紀錄卡，發文附上一個笑臉符號，他透過經紀公司表示，打完疫苗後「feel good（非常好）」，目前還沒有任何不適感，「我很相信國產疫苗的品質，很開心可以打到期待已久的國產疫苗。」
男模出身的演員李志正，打疫苗前晚發文寫道：「就明天，就這隻手臂。This is so-called MVC arm.」並標記「終於等到你」、「感恩感恩再感恩」、「打完繼續努力防疫」、「做個驕傲的台灣人」、「vaccinatedarm（打疫苗的手臂）」。23日貼出在接種站晾手臂的照片，打完還去買速食果腹。
金曲歌后、知名音樂製作人陳珊妮，昨無預警在粉絲團上傳高端疫苗接種紀錄卡，並用台語寫下：「好勢 hó-sè（舒服、順利之意）、爽快 sóng-khuài。」另外，董事長樂團貝斯手林大鈞也曝光手拿小黃卡的自拍，高喊：「疫苗打高端，眾神護臺灣！」（編輯：楊穎軒）
據疾管署資料顯示，高端疫苗適合20歲以上接種，接種劑次為2劑，間隔28天，對疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予接種，最常見副作用為注射部位疼痛或壓痛，台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙表示，這種局部性副作用很正常，一般會在48小時內緩解，且不會腫到像莫德納或BNT疫苗那樣嚴重。（編輯：楊穎軒）
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