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這些藝人都打高端　陳嘉行首曝「身體變化」

▲李志正（左圖起）、林大鈞、陳珊妮、楊大正、陳嘉行打高端疫苗。（圖／李志正IG、NOWnews資料照、台視提供、蔡英文、陳嘉行臉書）
▲李志正（左圖起）、林大鈞、陳珊妮、楊大正、陳嘉行打高端疫苗。（圖／李志正IG、NOWnews資料照、台視提供、蔡英文、陳嘉行臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-08-24 09:49:01｜2021-08-24 10:28:20

國產高端疫苗昨（23日）開放施打，總統蔡英文一早率先完成接種，不少藝人如陳珊妮、林大鈞、楊大正、陳嘉行、李志正也陸續在社群媒體透露成為「高端份子」，陳嘉行凌晨更分享施打後的身體變化。

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陳嘉行（焦糖哥哥）於士林新光醫院施打第一劑高端疫苗，打完後稱「沒感覺」，手臂也不會痠，過了13個小時在臉書寫下：「認真說，打完高端疫苗完全沒有副作用，只是注射的地方有一點點點點點熱熱的，台灣國產高端疫苗讚啦！」

▲陳嘉行還說打完疫苗後肚子很餓。（圖／陳嘉行臉書）
▲陳嘉行還說打完疫苗後肚子很餓。（圖／陳嘉行臉書）
▲陳嘉行還說打完疫苗後肚子很餓。（圖／陳嘉行臉書）
滅火器主唱楊大正PO出高端疫苗接種紀錄卡，發文附上一個笑臉符號，他透過經紀公司表示，打完疫苗後「feel good（非常好）」，目前還沒有任何不適感，「我很相信國產疫苗的品質，很開心可以打到期待已久的國產疫苗。」

▲楊大正秀出接種紀錄卡。（圖／楊大正IG）
▲楊大正秀出接種紀錄卡。（圖／楊大正IG）
男模出身的演員李志正，打疫苗前晚發文寫道：「就明天，就這隻手臂。This is so-called MVC arm.」並標記「終於等到你」、「感恩感恩再感恩」、「打完繼續努力防疫」、「做個驕傲的台灣人」、「vaccinatedarm（打疫苗的手臂）」。23日貼出在接種站晾手臂的照片，打完還去買速食果腹。

▲李志正支持高端疫苗。（圖／李志正IG）
▲李志正支持高端疫苗。（圖／李志正IG）
金曲歌后、知名音樂製作人陳珊妮，昨無預警在粉絲團上傳高端疫苗接種紀錄卡，並用台語寫下：「好勢 hó-sè（舒服、順利之意）、爽快 sóng-khuài。」另外，董事長樂團貝斯手林大鈞也曝光手拿小黃卡的自拍，高喊：「疫苗打高端，眾神護臺灣！」（編輯：楊穎軒）

▲網友戲稱綽號「公主」的陳珊妮是「高端公主」。（圖／陳珊妮臉書）
▲網友戲稱綽號「公主」的陳珊妮是「高端公主」。（圖／陳珊妮臉書）
▲林大鈞打高端疫苗。（圖／林大鈞臉書）
▲林大鈞打高端疫苗。（圖／林大鈞臉書）
據疾管署資料顯示，高端疫苗適合20歲以上接種，接種劑次為2劑，間隔28天，對疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予接種，最常見副作用為注射部位疼痛或壓痛，台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙表示，這種局部性副作用很正常，一般會在48小時內緩解，且不會腫到像莫德納或BNT疫苗那樣嚴重。（編輯：楊穎軒）

▲高端疫苗接種後可能發生之副作用。（圖／翻攝疾管署網站）
▲高端疫苗接種後可能發生之副作用。（圖／翻攝疾管署網站）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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