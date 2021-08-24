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戰役尚未結束，Acura表示會有第三代NSX，且動力系統會是…..

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-24 10:55:20

Acura於日前推出限量350輛NSX Type S最終版，在產製之後就會步入停產向車迷道別，由於第二代距離第一代許久才推出，因此不少車迷就擔心不知還會不會有第三代，對此日前Acura表示NSX會有第三代。

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相隔超過10年，NSX於2016年終於推出第二代車型，且動力也換上油電系統，而在經歷五年時光，日前Acura將推出限量350輛NSX Type S最終版，並於產製完成後步入停產，車迷玩家除了搶購外也感嘆不知何時會有第三代NSX，甚至擔心根本不會有第三代。

Acura於日前推出限量350輛NSX Type S最終版。
Acura於日前推出限量350輛NSX Type S最終版。
關於這部分車迷可以放心了，近日Acura在接受採訪時表示於適當時候會帶來第三代NSX，而動力方面第一代為內燃機，第二代則演化成油電系統，接下來第三代當然就是…。Acura雖未明確表明，但從他的口吻與市場趨勢與品牌策略來看，第三代NSX勢必會是純電系統。至於何時推出Acura當然也不會多說，不過從Honda 2022年歐洲不再提供純內燃機，2024年與GM合作推出首款電動車，2025年以該平台推出一系列電動車，2040年則全球市場車款皆電動化等計畫，第三代NSX至少會在此期間推出，現在就只希望能盡快別讓車迷等太久。

Honda於2024年會推出與GM合作的首款電動車，也計畫2040年全球車型皆全面電動化。
Honda於2024年會推出與GM合作的首款電動車，也計畫2040年全球車型皆全面電動化。
Acura雖沒說但已經可以確認第三代NSX會是純電系統，只是不知道會在何時推出。
Acura雖沒說但已經可以確認第三代NSX會是純電系統，只是不知道會在何時推出。
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