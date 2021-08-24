Dodge電動Muscle Car不用等2024年，2022年先推電動概念車暖場
Stellantis先前公布集團未來十年電動計畫，其中也表示Dodge將於2024年推出電動Muscle Car，而日前Dodge表示將於2021年底前公布電動計畫，並於2022年先前展出電動概念車。
Carture 車勢文化
2021-08-24 12:55:20
Stellantis表示會保留集團旗下所有品牌，並且還會提供長達十年經營計畫，而之前也公布了十年電動計畫，及預告將推出STLA Small/STLA Medium/STLA Large/STLA Frame四種電動平台，而關於Dodge Stellantis也在計畫中透露將在2024年推出電動Muscle Car。
就在近日Dodge表示將會在2021年第四季公布品牌電動計畫，另外於2022年就會帶來電動概念車。之所以會先行展出，是為了能讓現有車迷可以思考調整心態面對電動車，另一方面則是吸引未曾觸及的消費族群。至於動力規格以現今電動技術已能創造出破千匹馬力，但Dodge表示並不會朝此方向打造會打造，而是要提供給消費者經濟實惠的車款。最後Dodge也說明雖然2024年會推出電動車，但並不表示現行內燃機會因此消失，而這也表示藉時Challenger與Charger會與電動車繼續銷售，但相信此模式不會維持太久。