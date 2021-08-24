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護老農綠色照顧上路　即日起提案最高補助150萬元

▲農委會24日召開「農村綠防疫—啟動農村綠色照顧新生活」記者會，宣布推動農村社區綠色照顧計畫，即日起各社區就綠陪伴、綠飲食、綠療育及綠場域規劃提案，每案最高補助新台幣150萬元。（圖／農委會）
▲農委會24日召開「農村綠防疫—啟動農村綠色照顧新生活」記者會，宣布推動農村社區綠色照顧計畫，即日起各社區就綠陪伴、綠飲食、綠療育及綠場域規劃提案，每案最高補助新台幣150萬元。（圖／農委會）

中央社

2021-08-24 15:15:48

（中央社記者楊淑閔台北24日電）因應農村恐已超高齡，農委會副主委陳添壽今天宣布推動農村社區綠色照顧計畫，10年要做1000個社區，即日起各社區就綠陪伴、綠飲食、綠療育及綠場域規劃提案，最高補助150萬元。

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農委會今天召開「農村綠防疫—啟動農村綠色照顧新生活」記者會，做出以上新政策公布。

農委會水保局農村建設組組長陳玲岑告訴中央社記者，台灣自1993年起已是高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會，即每10人就有4人超過65歲，且有1人超過85歲；對照全台農民平均年齡已逾63.5歲，推估目前農村現況恐已先邁入超高齡了。

她並說，農村裏也可能有不少獨居老人，為了照護他們，水保局規劃從農村再生基金第三期實施計畫中爭取1.5億元預算，藉此推動「農村社區綠色照顧計畫」。

她進一步說，除了109年已輔導辦理24個社區，110到112年（短期）將辦理100個，113到116年（中期）辦理300個，最終10年共要辦理1000個示範社區。

此計畫共計4個面向。她說，綠場域推動在農村社區打造有利老人方便行動、促進健康的設備及環境營造。綠飲食包含施作社區菜園、協助弱勢族群及高齡者送餐，以及推動地產地銷的特色農業。

綠療育則是推行對老人身心靈健康有益的軟性活動，例如園藝課程、農村音樂舞蹈等。綠陪伴則可創造就業機會，吸引年輕人返鄉陪伴、照顧老人。

會中，已獲輔導辦理的雲林縣口湖鄉蚵寮社區發展協會總幹事陳玉釵說，她曾為農委會主委陳吉仲導覽社區推動的成果。彰化縣埔鹽鄉大有社區理事長吳素秋則說，疫情期間，社區遵守停聚不停食原則為獨居老人送餐，既確保老人飲食營養，也讓餐飲業得以營運生存。

陳添壽提醒各農村有立案的社區發展協會，即日起可以提案申請，每案最高補助新台幣150萬元。水保局補充，提案要針對上述四大面向研議計畫內容，徵件期限為10月15日止，且8月31日起，水保局將在各分局辦理6場說明會，傳授如何提案。（編輯：陳政偉）1100824

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