海地強震後災民挨餓　數十萬兒童未來堪憂

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當規模7.2的強震來襲時，家庭主婦季恩（LovelyJean）正在海地南部城鎮萊凱（Les Cayes）的綜合醫院休息，她初生僅3天的孩子沙伊斯卡（Love Shaiska）則因感染在新生兒病房接受治療。
萊凱是這次地震災情最嚴重的地方之一，當醫院的牆壁震動時，季恩逃離大樓，要丈夫亞歷山大（PierreAlexandre）去把孩子救出來。
24歲的季恩在自宅門廊抱著孩子說：「大地在震動，而我在哭泣，我很怕當時發生的事。」她的家位於萊凱西北部的坎普-佩林市（Camp-Perrin）郊外小村莊，已因地震受損。
季恩一家3口倖免於難，但她當時逃離的醫院已毀，包括新生兒病房在內的一些部門，在災後幾天的時間，都得在戶外運作。
亞歷山大是自給自足的農夫，對這兩夫妻來說，問題才剛開始。
亞歷山大的田地在地震時被土石流淹沒，加上熱帶風暴葛瑞斯（Grace）本月17日挾帶大雨侵襲海地，他的馬鈴薯和木薯都無法收成，全家幾乎沒有食物可吃。
同時，沙伊斯卡哭著要喝奶，季恩和亞歷山大不得已只好湊出現金買奶粉。
30歲的亞歷山大說：「我不知道我們該怎麼辦。」
聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，超過50萬名兒童受到地震影響。
海地有關當局表示，這次地震至少造成2207人喪生、1萬2268人受傷，並有344人失蹤。海地2010年就已遭受一次更嚴重的地震，當時有數以萬計人失去性命。
儘管如此，還是有一些鼓舞人心的發展。22日晚間，民防局表示，已找到24名先前通報失蹤的人，包括4名兒童，已用直升機送到坎普-佩林市接受照顧。
淹水和道路毀損阻礙了復原工作，加劇重災區的緊張局勢。過去幾天，南部好幾個城鎮都傳出有居民搶劫載有援助物資的卡車，引發對安全問題的擔憂。
海地南部半島大灣省（Grand'Anse）的深山地區，約百名農人住在自己用木桿和床單、沿著公路搭成的簡陋帳篷裡。地震摧毀了他們的家園、作物，以及用來蒐集、儲存雨水的混凝土造設備。
有5個小孩的米雪兒（Evelya Michele）住在營地裡，她表示，在食物、飲水匱乏的情況下，許多幼童因為飢餓、發燒、感染而受苦。至少有十多個孩子起了疹子。
米雪兒說：「孩子們非常脆弱，但因為沒有水，我們甚至無法替他們清洗，讓他們保持乾淨。」
她稍大的幾個孩子已於訪問當日上午出發，徒步到鄰近的村莊尋找食物。
她說：「我沒有叫他們去，他們離開前甚至沒有問過我，他們只是因為餓了。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100824