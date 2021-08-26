影／從加州舉家移民到台灣　他曝此原因來台秒愛上

近年來，移民到台灣的外國人逐漸變多，對台灣的風情、美食、文化都情有獨鍾。YouTube頻道「Andy in Taiwan 安迪在台灣」的 Andy 與太太 Cassia 在今年五月份，與家人一同移居到台灣，他們也在頻道中分享移居台灣的原因。
影像中心/綜合報導
2021-08-26 17:00:00
Andy 與 Cassia，來自美國加州，在大學時兩人都對東亞文化與中文深感興趣，Andy 也曾到中國的瀋陽學習中文及認識中華文化，並考慮長期在中國定居。
Andy 和 Cassia 結婚後，開始計畫移居東亞，2015年他們賣掉在美國的兩部車，並搬到了中國西安學習中文。兩人回到美國生下二女兒後，不料遇到疫情爆發，但他們移居東亞的想法仍心繫著。就在美國的朋友建議下，他們決定要到高雄生活，並找到了工作機會。
今年的五月拿到工作簽證後，他們來到了高雄一間教會工作。對於在疫情期間移居到台灣一事，他們感到非常興奮，Andy 在影片中也提到愛上台灣的原因：「作為一個來自加州的人，周圍的深山大海讓我有家的感覺，我也好喜歡台灣美食。但最重要的是，我愛這裡的人。」（文字編輯：劉俊佑）
►感謝授權：Andy in Taiwan 安迪在台灣
詳細報導：https://youtu.be/tksINZwk908