▲ 239 萬起！接單飆破 400 張！Land Rover 全新Defender 90 正式在台上市

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回首 Defender 車系發展歷史，至今已長達 73 年。始於 1948 年，阿姆斯特丹車展所發表的第一款 Series I，於此同時車系歷史正式展開。1953 年，特製化的 State Review Land Rover 巡禮車成為英國皇室御用座駕，確立其英倫頂級品牌的地位，1958 年持續針對外型設計與動力系統升級優化的 Series II 車系問世，並於 1969 年因應海外市場法規需求修改原先頭燈位置，調整後往車頭兩翼移動的頭燈造型奠定了往後 Defender 在世人心中經典且不可抹滅的產品意象。
1971 年融入革新設計語彙的 Series III 車型誕生，並於 1976 年突破 100 萬輛量產的輝煌紀錄。1979 年後的 Series III 車系，導入恆時四輪傳動系統與中央差速鎖定裝置，並以來自 Range Rover 的線圈式彈簧取代傳統葉片式設定，搭配引擎與變速箱等優化工程，讓全地形性能獲得提升。1990 年，將原先家族車系的命名方式，正式改以英吋軸距分類車型，並以 Defender 90、110、130 命名。
至 2015 年，Defender 達成量產 200 萬輛的輝煌里程碑，2016 年 1 月 29 日，最後一輛 Defender 於 Solihull 生產線下線，為長達 68 年的傳奇歷史劃下精彩句點。2019 年法蘭克福車展全新世代 Land Rover Defender 正式發表，全新進化的 Defender 接軌新時代造車工藝，將此多年的越野車系以全新姿態面對 21 世紀。
獨家選配折疊式帆布車頂，延續經典風格
全新世代 Defender 90 擁有同樣的三門經典方正外型，並保留了圓形頭燈、側開式後尾門、備胎以及不可錯認的 「Barrel Side」桶型線條等設計元素。此外，針對不同機能的使用需求，原廠提供包含都會套件、鄉村套件、探險家套件、冒險套件共4款風格機能套件供消費者選配。
車室空間採5人座設定，2,587mm 的軸距創造與 Defender 110 車型近乎相同的乘坐空間舒適表現。雙前座座椅搭載粒面皮革與6項電動調整功能，包含四項電動腰靠與椅背傾斜。後排座椅可 40:20:40 分離式傾倒，兼容乘坐空間與載物收納需求。此外，90 車型擁有全車系唯一可供選配的折疊式帆布車頂。
中控台 11.4 吋曲面資訊觸控螢幕搭載集團最新 Pivi Pro 車輛資訊娛樂系統，結合 12.3 吋虛擬儀表，全面標配 ClearSight 電子車內後視鏡，透過車尾高解析監控鏡頭，提供的清晰車輛後方視野，並結合 360° 3D 環景顯影功能，為駕駛者帶來全面行車視野。
全新車體結構
基於全新 D7x 平台所打造的全鋁合金單體式車身結構，相比傳統車體結構提高三倍剛性，車體最大承載能力達 6.5 噸，靜態車頂可承重 300kg，動態則為 118kg，懸吊系統亦可承受 7 噸的衝擊力道。
底盤結構採前鋁合金雙A臂、後一體式多連桿的配置，結合四輪完全獨立的懸吊設計，可針對不同起伏路面優化輪胎與地面的最大接觸面積並有效維持車身平衡。車身採前、後短懸設計，搭載選配升級的氣壓避震後更可提升至最大進入角 38°、穿越角 31°、離去角 40°、涉水深度最深 90cm。
車輛搭載 Land Rover Terrain Response 全地形反應系統、ClearSight 底盤透視科技與 360° 3D 顯影與後視鏡等功能，可讓駕駛人充分掌握地面資訊，亦可選配進階越野套件，升級包含 ATPC 全地形行進控制系統、Terrain Response 2 第二代全地形反應系統、可調式地形反應系統，能進一步優化車輛越野性能。
全新動力搭載 48V 輕油電系統
全新世代 Defender 90 搭載 Ingenium 3.0L 直列六缸渦輪增壓柴油，可提供 249ps 的最大馬力與 570Nm 最大扭力，自 1250~2500 轉即可輸出峰值扭力透過 8 速手自排變速箱與全時四輪驅動系統徹底釋放，充沛動力得使車輛輕鬆攻克各種艱困路面。
首次搭載 48V MHEV 輕油電系統可於車輛起步時驅動皮帶式整合發電機（BiSG）提供最多 142.5Nm 扭力輔助加速，降低油耗與減少引擎起步時的負擔，7kw 電子機械增壓器（eSuperCharger）則減少引擎 2000 轉以下的動力遲滯，為車輛帶來更平順且寧靜的駕馭體驗。在 48V MHEV 輕油電系統的挹注之下，全新世代 Defender 90 同時可減少最多 6g/km 的碳排放與能源效率1級的優異節能表現。
安全獲 Euro NCAP 五星肯定
全新世代 Defender 90 標配多項先進主被動安全防護系統，包含雙前座正、側面與車側全尺寸氣囊、駕駛注意力監視系統、Clear Exit 乘客下車監視系統與後方車流警示、後方碰撞警示、ACC 主動式定速巡航含車流排隊功能、BSA 盲點輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、AEB 自動煞車輔助系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助功能、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統，煞車系統部分則包含全地域四迴路 ABS 煞車防鎖死系統與 EBA 緊急煞車強度輔助系統，主被動安全防護科技結合強悍車體結構，榮獲世界權威車輛安全認證機構 Euro NCAP 五星最高評等肯定。
首批車款限量完售， 新年式預接單現正實施中
全新世代 Defender 90 亦正式上市，首批到港車款業已完售，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎亦積極與原廠爭取配額，並同步開放新年式車款預接單，詳情請洽全台授權經銷商。
|2022年式 Land Rover Defender 90
車型選擇
建議售價
銷售方案
Defender 90 D250 S
239 萬元
|3 年或 10 萬公里原廠保固
6 年原廠保養專案