▲ 台灣福斯汽車限時推出 Volkswagen 第 5-7 年延長保固套裝優惠

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延長保固的第 5 年、第 6 年全方位防護型內容，意指於車齡 49 至 60 個月或 49 至 72 個月（依購買方案為準）保固期間內，如因原廠製造、組裝或零件品質發生瑕疵時，就瑕疵部份提供免費維修服務，倘若無法修護時則免費更換瑕疵零件；而第 ７ 年動力防護型於車齡第 73 至 84 個月針對車輛引擎、變速箱、傳動／驅動、電路系統、燃油系統、冷卻系統、空調系統、煞車系統、維修所需替換之油料，提供相關原廠保固。
台灣福斯汽車現已提供多元售後服務內容，如福斯人禮遇計畫、3 年輪胎保固方案、3年原廠電瓶保固（經濟型電瓶除外）、長里程彈性保養概念和「行動禮遇」。其中，「行動禮遇」為福斯人禮遇計畫會員車主提供免費 24 小時道路救援服務，只要於會籍期間，會員即可申請免費 24 小時道路救援服務，不受限於新車品質保固期限；當車子發生不能行駛或急修排除的情況，福斯人禮遇計畫車主申請道路救援服務，並且同意將車輛拖吊至距離最近的台灣福斯汽車授權服務中心，經過專業技師判定維修需要一個工作天以上時，車主可選擇暢行方案 3 選 1，依不同條件和自身需求向授權服務中心申請適合的禮遇項目，內容包含代步車、大眾交通工具以及飯店住宿補助。如欲得知售後服務相關資訊，敬請洽詢台灣福斯汽車全台授權銷售暨服務中心或台灣福斯汽車官方網站，了解更多活動內容。
＊台灣福斯汽車保有修正、變動、最終修改之權利，相關權益及未盡事宜以 Volkswagen 第 5-7 年延長保固服務方案手冊為準。